Hombre en condición de discapacidad se encadenó en Protección de Bucaramanga

Bucaramanga

Germán Ramiro Guerrero Acosta ha pagado su fondo de pensión en Protección desde hace 12 años. Pero debido a un accidente que tuvo en 2012 desde hace siete años ha presentado complicaciones graves de salud.

Por este motivo tuvo que de dejar su trabajo en una empresa de mensajería y no pudo volver a conducir. Le ha pedido en reiteradas ocasiones a Protección de Bucaramanga que agilicen el proceso para pensionarse, pero no le dan respuesta y por eso decidió encadenarse en la puerta de entrada de la empresa.

Barrios de Piedecuesta llevan 3 días sin agua, con carrotanques atienden la emergencia

#Bucaramanga | Un hombre se encadenó en la puerta del fondo de pensiones y cesantías, Protección.



Ante las complicaciones de salud que padece exige que le agilicen el proceso para pensionarse. pic.twitter.com/N0KDsHaNu0 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 19, 2024

“En 2012 tuve un accidente de tránsito. Quedé parapléjico y empecé con caminadora. En 2017 me vendaron la pierna, se pudre y me entró una bacteria en la sangre. Casi pierdo la vida. En Protección en lugar de pensionarme me dicen que me devuelven la plata. Pero 20 millones de pesos no es suficiente ni para comprar una casa”, denunció el bumangués.

En las primeras horas de este miércoles no había acceso a la empresa de pensiones y cesantías, pues el hombre en situación de discapacidad se encadenó en tota la puerta principal; impidiendo que las personas pudieras hacer sus trámites.

Pide perdón el hombre que le hurtó la medalla al jugador del Atlético Bucaramanga

Por varias horas los usuarios fueron atendidos vía celular, ya que no había ingreso en la sede ubicada sobre la carrera 30 con calle 53.

Por ello la empresa intentó dialogar con el hombre de 43 años para que se retirara las cadenas, pero sin darle una solución a su petición.

“Me deben pensionar. Me falta la pierna izquierda. Tengo colostomía, escaras, y desde el 2017 no puedo salir solo. Estoy en silla de ruedas”, agregó.

Los 5 municipios con más casos de dengue en Santander: se reportan 1.500 semanalmente

Conforme a la ley colombiana una persona debe haber cotizado 50 semanas, como mínimo para acceder a la pensión de invalidez en fondos privados, en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Autoridades de la policía llegaron al lugar para pedirle a Guerrero Acosta que se retirara del sitio, y el usuario de Protección tuvo que desencadenarse con la promesa de que la empresa le iba ayudar; pero al momento no ha recibido ninguna solución a su proceso de pensión.