Persisten problemas en el suministro de alimentos a privados de la libertad en la cárcel

Cúcuta

El dolor de cabeza de los familiares de las personas privadas de la libertad es la mala alimentación que están recibiendo. Los problemas persisten y se presentan con más frecuencia.

Una de las mujeres manifestó que “Necesitamos que les colaboren con lo de la comida porque está llegando muy mala comida, a veces llegando dos raciones nada más, a veces llega tarde la comida, no llega a la hora, y la comida es muy mala. A veces llega a las dos o tres de la tarde el almuerzo y no es justo, a veces llega la carne o el pollo dañados, el arroz crudo”.

Uno de los familiares señaló además que “la gente del Inpec nos dice que no tienen nada que ver, que es problema de la Uspec, cada quince días podemos traerles comida a ellos. Ellos están muy hacinados, tienen mucha gente en los patios o torres”.

Otra de las mujeres dijo que “a mí me dice que la comida le llega picha, que no le llega bien la comida, les toca botar a la basura, a veces pasan días sin comer bien. Estamos con un problema muy delicado relacionado a la alimentación. Solo podemos traerle arroz, frijoles, carne, solo no podemos traerles pan”.