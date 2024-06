¡No los tire a la calle! Esta es la estrategia que busca educar a fumadores en Medellín

Medellín, Antioquia

Con la iniciativa “Medellín No es un Cenicero”, la ciudad tendrá desde este 18 de junio, la instalación de 10 colilleros interactivos y 30 masivos a lo largo de la carrera 70 en Laureles, donde los adultos podrán disponer de los residuos en el lugar adecuado. La estrategia tiene el objetivo de crear espacios más limpios y visualmente atractivos, para así, fomentar una cultura en la que los habitantes de Medellín asuman un papel activo y positivo en el cuidado de su ciudad. Además, busca aumentar la comprensión del impacto socioambiental que pueden generar pequeños cambios en su comportamiento.

Se eligió inicialmente esta zona de Medellín como lugar estratégico por la necesidad de intervención debido a la alta cantidad de bares y restaurantes del lugar y con un estudio hecho por el programa, se pudo conocer que se arrojan al menos 100.000 colillas al año en solo esas 2 cuadras.

Cindy Perilla, fundadora y directora de No más colillas, explica el propósito de esta iniciativa: “Una sola colilla puede contaminar más de 50 litros de agua, y una zona verde que tiene colillas crece 30% menos. Los animales, nuestras mascotas, consumen esas colillas y se envenenan. Y ellos no pueden hacer nada, pero nosotros sí. Por eso vamos a educar a la ciudadanía, vamos a buscar lugares donde se arrojen muchas colillas, y vamos a educar a toda la gente alrededor”.

El programa se desarrollará en este punto de la ciudad por la influencia que tienen los locales comerciales en el consumo de cigarrillo. Susana Barrientos, Directora Sectorial de Fenalco Antioquia, expresó: “El comercio es uno de los implicados en este proyecto y Medellín no es un cenicero, tenemos que educar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, tenemos que tratar de culturizar para que las personas desechen las colillas de los cigarrillos, no en el piso porque el piso no es la disposición adecuada, sino en los lugares que se disponen para que esto se bote acá”.

¿Cómo se hará la campaña?

El programa tendrá su primera etapa de cuatro meses en la comuna de Laureles, donde en este tiempo la ciudanía que fuma podrá acceder a la campaña pedagógica y no tirar las colillas de los cigarrillos a las calles. en la que se espera que la campaña tenga buena acogida para posteriormente desplazarse a otras zonas de Medellín. Posteriormente, se desplazarán los colilleros a otros puntos identificados con la problemática en la ciudad.

Las colillas que se recojan durante estos próximos cuatro meses serán recogidas y se les dará una segunda oportunidad de vida útil. Pues, mediante a ARGOS, Medellín será pionera en reciclar las colillas recolectadas en la iniciativa mediante su procesamiento en hornos cementeros. De esta manera, las colillas serán usadas como combustible de los hornos y materia prima del proceso de producción de cemento.

La estrategia llega a Medellín gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Medellín, Asobares, Fenalco Antioquia, No Más Colillas Colombia, ARGOS y Coltabaco, para promover la cultura ciudadana.

Se espera que esto se desarrolle de buena forma porque primero se hizo en Bogotá y allí se logró recoger más de 120.000 colillas en tres zonas de intervención, en cada una de ellas; en el lapso de solo tres meses, por lo que se espera igualar o superar los resultados.