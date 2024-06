Atanasio Girardot continúa sin báscula

Cúcuta

La moderna infraestructura ubicada el puente internacional Atanasio Girardot aún no tiene basura, lo que genera demoras en los procesos de importación y exportación.

Sandra Guzmán, presidenta de Fitac, capítulo Norte de Santander dijo que este es un problema que debe ser resuelto en el menor tiempo posible.

“Estamos a la espera de que nos asignen la báscula, ustedes no se imaginan la angustia que me da a mi como representante de un gremio aduanero. Saber que tenemos la mejor infraestructura terrestre del país y no poder tener la báscula y no poder desarrollar operaciones en uno de los puentes más importantes del país”.

Dijo además que “estamos en manos de la Dian, y de Invias, que entre los dos nos digan quienes van a ser los responsables de la báscula, aún no se tiene definido. La Dian dice que no hay presupuesto”.