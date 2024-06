“Ningún partido puede tomar decisiones por la alcaldesa”: Johana Aranda a Beltrán

Ibagué

La salida del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Humberto Orjuela Rozo, se convirtió en un detonante para que estallará en mil pedazos la relación entre el diputado de Cambio Radical, Juan Guillermo Beltrán y la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

El funcionario que fue declarado insubsistente el pasado jueves, era según manifiestan en los mentideros políticos cuota directa de Beltrán, lo que desató que el asambleísta cuestionará los cambios en el gabinete de Aranda.

Precisamente, el exalcalde de Honda sostuvo en un comunicado a la opinión pública que “Vemos con preocupación como en solo seis meses ya se ha cambiado más del 30% de los cargos de primer nivel, reconocemos la aprobación del plan de desarrollo como una hoja de ruta, pero es evidente que hay deficiencias en la dirección ejecutiva del gobierno, que permitan presentar resultados en los próximos meses”.

Sobre la salida de Humberto Orjuela Rozo agregó que “No ha sido bien recibida en las bases y la militancia de nuestro partido Cambio Radical, pues Humberto Orjuela tiene un recorrido profesional que ha sido probado, logros que la propia Johana Aranda reconoció”.

¿Se rompen las relaciones Cambio Radical – Aranda?

“Todas estas reflexiones las hacemos desde una organización que no puede permitir que uno de sus militantes, con más de 25 años en Cambio Radical, termine maltratado por un pequeño circulo de poder, lamentando por supuesto que oportunistas profesionales que votaron por otras propuestas estén hoy en la administración”, aseguró Beltrán.

Finalmente sostuvo que esperan respeto por parte de la alcaldesa, Johana Aranda, además que serán los 3 mil miembros de esta colectividad en Ibagué los que definirán el paso a seguir en la relación con la administración municipal.

La alcaldesa, Johana Aranda, le respondió a Beltrán “Soy totalmente autónoma”.

Al consultar a la mandataria local por la decisión del diputado, Juan Guillermo Beltrán, aseguró que las veces que sea necesario hará cambios en el gabinete porque tiene que demostrarle resultados es a la ciudad que la eligió.

“Aquí hoy quiero decirles que ningún partido, ningún diputado, ninguna persona aliada toma decisiones por la alcaldesa. La alcaldesa es autónoma y seguiré tomando las decisiones necesarias para salvaguardar los resultados que le tengo que entregar a la ciudad. Los cambios que se realizan en un gabinete es para generar la confianza en lo público y los porcentajes de ejecución, no hay tiempo, nuestro mayor enemigo es el tiempo. No hay tiempo para esperar resultados, no hay tiempo para que se ajuste”, aseguró Aranda.

¿Esto afectará la precandidatura a la Gobernación de Andrés Hurtado?

“A mí lo que me interesa es cumplir a la ciudad y darles resultados a los campesinos, esta alcaldesa es autónoma de tomar las decisiones y espero que los partidos políticos que me acompañaron sean respetuosos de las decisiones que tome la alcaldesa”, aseguró Aranda.

Finalmente sostuvo que “No hay inestabilidad, aquí lo que hay es ganas de cumplirle a la ciudad, y si hay secretarios que no se ajustan a los requerimientos de esta alcaldesa, a los compromisos que tenemos con la ciudadanía, los cambios se harán. Y se tendrán que seguir haciendo si los resultados no son los esperados”, puntualizó.

Dato: el actual coordinador regional del Partido Cambio Radical es el exalcalde, Andrés Hurtado.