“Ruumbo a la libertadores”: así vivió la final, José Ordóñez, el icónico humorista bumangués

José Ordóñez, el humorista que no dejó de soñar y apostarle al Atlético de Bucaramanga

Con esta frase, miles bumangueses crecieron y mantuvieron así su esperanza de ver al Atlético Bucaramanga ganarse su primera estrella, para, finalmente, tener un cupo en la Copa Libertadores.

Luego de cerca de 20 años, el sueño se cumplió y con ello, los ciudadanos recordaron al personaje que mantuvo viva aquella esperanza con mucho humor. Se trata de José Ordóñez, humorista nacido en Bogotá, pero que se crio en Bucaramanga. Desde allí, cultivó y mantuvo fuerte su amor por el Atlético.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el humorista confesó que antes de ser hincha del Bucaramanga, durante su época vivienda en Bogotá, su equipo favorito era Millonarios F.C. “De hecho, yo era un renegado porque toda mi familia era del Santa Fe y yo era hincha de Millonarios, siendo un niño de 10 años”, confesó.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó a vivir a Bucaramanga. En ese momento, se dedicó a ser vendedor ambulante de piñas en la ciudad. “Un día, alguien me aconsejó que me acercará al estadio, que allá vendería más piñas”, recordó Ordóñez.

Entonces, con a penas 10 años, el pequeño se acercó 15 minutos antes de que se acabara el partido, momento en que abrían las puertas del Estadio Alfonso López, y comenzó a vender piñas dentro del recinto. “Yo comencé a vender mis piñitas adentro y en un momento me senté y quedé flechado”, comentó el humorista.

¿Cómo vivió la final el humorista?

Según contó en entrevista con Caracol Radio, fueron momentos de verdadera angustia, especialmente cuando Santa Fe logró empatar al Atlético en el segundo tiempo del partido.

“Yo ya me estaba metiendo la frase a la cabeza: no está perdido quien vuelve y se levanta y lucha. Porque no es lógico que un equipo que viene ganando, holgadamente, lo empaten y luego vayan a los penales y terminen ganando en penales. Eso solo muestra el preparamiento psicológico que tuvieron”, señaló el humorista.