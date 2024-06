Wilson Gutiérrez comparó al Santa Fe campeón del 2012 con el actual: ojo a las similitudes

Wilson Gutiérrez, entrenador bogotano de 53 años, es considerado un ídolo reciente de Independiente Santa Fe, equipo con el que frenó una larga sequía de éxitos al conseguir dos títulos. Gutiérrez entró a la historia del equipo bogotano al conseguir la anhelada séptima estrella después de 37 años, hecho que lo hizo ganarse el cariño de la afición y ser considerado todo un referente.

El experimentado director técnico habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del rojo capitalino, analizó la final del fútbol colombiano ante Atlético Bucaramanga y aseguró estar optimista y por ello confía en el título.

Se le inició preguntando sobre su presente, a qué se dedica luego de abandonar el país desde hace varios años, y dijo: “Estoy en Estados Unidos, trabajando en el fútbol juvenil, en un club importante, acá en Miami. Participamos en todas la ligas, dentro del país, he aprendido de la cultura del país que es diferente, aprovechando a mis hijos”, aseguró.

Gutiérrez, quien siempre se ha declarado hincha del equipo, no escondió que hace fuerza y espera que el club logre levantar el título de la liga: “Siempre he estado pendiente. Sufriendo y alentando a Santa Fe desde Miami. Soy optimista, no solo por ser hincha de Santa Fe, por todo lo que ha mostrado el equipo, es fuerte, sólido, el 1-0 es una ventaja que se puede manejar, se puede sacar adelante con orden y con su idea de juego”.

Opinión sobre el estilo de juego de Independiente Santa Fe

“Santa Fe es un equipo sólido que tiene una idea clara, además con hombres determinantes. Hugo Rodallega y Daniel Torres, que es este jugador determinante en el medio campo, así como Marmolejo, que ha sido fundamental. Es un grupo muy unido que ha generado esa confianza y esa fe. Esa unión ha sido determinante para darle solidez al equipo”, afirmó.

Sobre hacer alguna modificación para el juego de vuelta: “Tal vez me iría con Jersson González desde el inicio, el equipo debe ser ofensivo, necesitamos jugadores hábiles que desequilibren en ese uno contra uno, es más difícil de referenciar y de marcar, la idea si no debe cambiar, los tres centrales, los carrileros, hay que mantener el campo abierto para generar espacios, Jersson le puede generar espacios a Rodallega”.

¿Cree que este equipo se parece al que fue campeón en 2012?

“Sí, yo veo mucha similitud, es un grupo muy unido, a lo largo del torneo han generado esa unión, es un grupo muy sólido, tiene una idea clara, es muy fuerte en el juego aéreo, los jugadores de experiencia son muy importantes, así jugábamos nosotros cuando fuimos campeones, es importante la unión, así lograrán sacar adelante esta final”.

“Creo que la historia pesa. Es importante la mística de la camiseta, la ciudad. Sin demeritar lo que ha hecho Bucaramanga, ya ganó su primer partido, tiene jugadores muy importantes que han jugado finales, no va a ser fácil para ellos. Ahora es el partido más relevante y ahora con toda la gente en contra les pude pesar y seguramente va a ser así”

¿Cuáles cree que son las Fortalezas de Bucaramanga?

“Es un equipo muy ordenado, que se defiende bien, hombres muy fuertes, muy buen juego aéreo, Sambueza que siempre aparece y que te define partidos, Rafa Dudamel ha hecho un equipo sólido, con una idea clara de juego, ellos van a esperar un poco y buscar las transiciones que lo hacen muy bien”

“La diferencia es que Santa Fe se defiende con 5, pero sale más a presionar de mitad de cancha, busca estar lejos de su arco; Bucaramanga espera más atrás y busca generar espacios en las transiciones rápidas”, finalizó.