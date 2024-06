Una mujer habría lanzado al perro de su expareja del piso 12 de un edificio en Bello

Bello, Antioquia

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de junio en la urbanización Majagua en el municipio de Bello, donde después de una discusión entre una pareja y haber roto la relación, la mujer habría lanzado en venganza, al perro de su expareja, del piso 12 del edificio.

De acuerdo a la versión del dueño de Monster, la pareja había terminado hace 6 meses, porque la mujer tenía problemas de alcoholismo y además le había sido infiel, por lo que el hombre decidió terminar la relación.

¿Cómo ocurrió?

A pesar de que la relación sentimental estaba terminada, la mujer insistentemente lo llamaba a decirle que podían ser amigos, como fue el caso de la noche del pasado domingo, cuando habría llamado a Alexander Bejarano a decirle que estaba en una discoteca del sector , que hablaran y que la dejara visitarlo en su apartamento.

El hombre aceptó su visita y ella llegó después de la media noche en estado de alicoramiento y con actitud agresiva. Según el testimonio, el dueño del perro después de que la mujer le pidiera otra oportunidad, se negó y se fue a dormir mientras la mujer seguía tomando dentro del apartamento.

Momentos después los vecinos tocaron la puerta reclamando que habían visto un perro muerto y creían que había sido lanzado de este apartamento, pero la mujer negó su culpabilidad, diciendo que ellos solo tenían 3 perros, cuando en realidad tenían 4 caninos. Ante el ruido, el hombre se levantó y se dio cuenta que era su perrito del que se estaba hablando.

Esto fue lo que expresó con voz quebrada Alexander Bejarano, dueño del ya fallecido Monster: Yo estaba escuchando la conversación y dije ¿Qué pasó? ¿con quién está hablando? y me dijo no, es que mataron un perro y yo ¿qué? entonces de una yo fui hablar con ellos y yo empecé a llamar a mis perros porque tengo cuatro y no aparecía Monster y yo ¿Dónde está Monster? Entonces cuando fui a mirar era mi perrito, estaba reventado totalmente. Mi perrito que era un cachorrito y no merecía morir así. Pero eso, eso me tiene muy adolorido, porque yo sabía que ella era una mala persona. Yo sabía que ella me quería hacer daño, porque yo lo sentía. Pero yo nunca me imaginé. Yo no sé por qué yo la dejé venir”.

Lea también: Líderes comunitarios serán formados para preservar la salud de la maternidad en Medellín

Monster, perrito lanzado de un piso 12. Foto: Suministrada Ampliar

Justicia para Monster

Ante lo sucedido, las autoridades llegaron a intervenir y capturaron a la mujer por presunta culpabilidad de la muerte del menor de los 4 perros. El reporte lo dio el Comandante de la Policía de Bello, Mayor Daniel Eduardo Celis: “Efectivamente se evidencia a una pareja en donde la señora compañera permanente de este ciudadano, arroja un canino desde el docevado piso de esta urbanización, el cual pierde la vida. En ese momento nuestra patrulla procede a leer los derechos del capturado y se pone a disposición esta señora ante la Fiscalía General de la Nación”.

Alexander expresa que se arrepiente de haber dejado entrar a su expareja pues él había podido notar que a ella le daba rabia que él consintiera a Monster, mostrando actitud de celos y por eso considera que, al él no querer nada con ella, la mujer se vengó con el perro que solo tenía un año con Alexander.

El hombre pide justicia para Monster porque dice que a pesar de que la mujer fue capturada, sabe que ya fue dejada en libertad. Exige que su expareja pague por la muerte de su perro, pues expresa que fue lo peor que le pudo haber pasado porque sus mascotas son su única familia, a la que ahora le falta un integrante.