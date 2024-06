Desde Suecia, presidente Petro insiste en golpe blando contra su gobierno

Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la posibilidad de que se este organizando un golpe ‘blando’ contra su gobierno, esta vez por tomar desiciones que afectan a las clases políticas altas.

En medio de su discurso en la Universidad de Defensa de Suecia, el mandatario criticó las desigualdades sociales y los privilegios que estas conllevan, y se refirió a la supuesta candidatura presidencial de la periodista Vicky Dávila.

“Pero también de privilegio porque es que la cara de la desigualdad social es que arriba hay unos privilegios construidos absolutamente irracionales, si no, no habría desigualdad. Enormes. Entonces, si vamos a afectar esos privilegios, ¿cómo no nos dan un golpe de Estado? ¿Cómo subsistimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo no se devuelve la ola política para refrendar más esos privilegios? Que ya hay candidatas lanzadas para el efecto, lamentablemente, mujeres. ¿O no, Gabriel?”, dijo el presidente, aludiendo a la periodista y dirigiéndose directamente al empresario Gabriel Gillinski, presente en el auditorio.

Además de sus declaraciones sobre los riesgos de un golpe de Estado, Petro insistió en la importancia del poder constituyente para transformar Colombia y subrayó su rechazo a la reelección, criticando a quienes se aferran al poder.

“Es el reto de esta época. Si lo logramos bien, yo he pedido, como los liberales y conservadores antaño, como el proceso de paz que solucionó la segunda fase, que fue otra convocatoria al poder constituyente, la Constitución de 1991, convocar el poder constituyente para incluir el territorio. Ustedes dicen ahora que es para la reelección. Aquí hay reelecciones, pero yo le tengo aversión a los adictos al poder, que hay en la izquierda y hay en la derecha”, expresó Petro.

El presidente también criticó la adicción al poder “La adicción al poder no se diferencia por ideología, sino por talantes personales. El adicto al poder siempre mata, porque para mantenerse en el poder, tiene que matar. Y en el poder, el asesino es un genocida. Porque el poder dimensiona la capacidad de asesinato. Se vuelve un genocida”.