16 Afectaciones se han reportado en Génova, Quindío debido a los dos temblores

Debido a los dos sismos que han tenido como epicentro el municipio de Génova, Quindío el viernes 7 de junio y el martes 11 de junio, las autoridades han adelantado 16 visitas tanto en la zona urbana y rural por afectaciones a viviendas, la iglesia y edificios públicos afectados por los temblores

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, ha manifestado el apoyo a los genoveses afectados por estos eventos y están llevando a cabo los protocolos necesarios para gestionar el apoyo del gobierno departamental y de especialistas en la materia para realizar un análisis exhaustivo de las estructuras comprometidas, en busca de las acciones necesarias para la intervención y reparación de los daños

El mandatario del bello rincón quindiano agregó “evidentemente se presentan dos sismos en Colombia con epicentro en el municipio de Génova en los últimos días hay que decir que desde la Unidad de Gestión de Riesgos nos encontramos realizando visitas técnicas a los diferentes predios privados que han solicitado esta visita, importante decir que a la fecha llevamos 16 visitas realizadas donde se encuentran unas afectaciones menores, hay unas grietas en estas viviendas que desde luego hay que entrar a reportarle al ente departamental y pues desde allí, pues se tomará una decisión pertinente para poder atender este tipo de casos”

Y agregó “también hay unas afectaciones algunos bienes inmuebles, administrativos o fiscales que tiene que ver con la Alcaldía Municipal, con el Archivo Municipal, con el Hospital San Vicente y hay una afectación muy importante y es en la Iglesia San José, pues es una iglesia ya con muchos años de construcción donde viene tener unas afectaciones en la cubierta por ende desde hace un par de años están recogiendo recursos con diferentes actividades para la intervención de la misma y estos dos sismos y la verdad que muestran el deterioro de la cubierta y generan otro tipo de afectaciones, hay unas grietas en una de las cúpulas y en algunas de las paredes que nosotros tenemos que entrar a detallar y a reportar a gestión de riesgo Departamental”

Alcalde de Génova añadió que estamos en la elaboración de diferentes campañas para atención y prevención de este tipo de eventos tenemos que decir que pues que aún no estamos preparados del todo porque digamos el recurso humano, es insuficiente hoy vemos que los cuerpos de socorro día a día disminuyen más en el personal, que no hay voluntariado, que no hay ese relevo generacional que deberíamos tener en los cuerpos de socorro y es importante decir que esto se debe dar con el paso del tiempo para poder atender este tipo de afectaciones.

Preocupa la profundidad superficial de los sismos

Diego Fernando Sicua manifestó que le preocupa también el tema de la profundidad de esos sismos, porque pues podemos decir que es bajo, digamos el nivel en la escala de Richter que es de 4.4 de 3 del último sismo, pero la profundidad si es menor a 30 km cuando vemos que algunos epicentros algunos movimientos telúricos como estos que se presentan son mayores a 100 kilómetros y han hecho bastantes estragos, entonces me preocupa la profundidad.

