“Los transportadores de Ibagué son la primera opción para el recaudo”: Ana María Triana

Ibagué

La gerente encargada del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, Ana María Triana, ratificó que los transportadores de la ciudad mantienen la primera opción para el manejo del sistema de recaudo del SETP.

“Nosotros en este momento les hemos manifestado a los transportadores que les estamos dando un compás de espera. Nosotros sabemos que la normatividad es clara. La alcaldesa también ha sido reiterativa en el cumplimiento de esto, y lo primero es enviarles a ellos las cartas de invitación para que se unan en una sola empresa, esa empresa solita pueda ser la que tenga el recaudo de la ciudad”, dijo Triana.

Al igual manifestó que “Nosotros hemos intentado decirles, nosotros este tiempo les hemos dado el compás de espera, porque en el momento que nosotros enviemos las cartas de invitación, pues, va a ser un tiempo muy corto porque todo este tiempo les ha permitido organizarse. Nosotros lo que queremos es que, que ellos sean la primera opción, lo tenemos claro y para nosotros sería ideal, pues, que se organicen y podamos entregarles a ellos el recaudo”.

A la vez manifestó que, si los transportadores no están listos al momento de invitarlos al proceso, no podrán parar el Sistema Estratégico de Transporte “La opción también que se ha revisado, es licitación pública. La normatividad es clara. En los dos planes de desarrollo quedó estipulado que la primera opción la tienen los transportadores y nosotros hemos intentado también darles a ellos esa tranquilidad, siempre nos hablan de que no quieren sorpresas y nosotros les decimos no. Estamos dándoles un compás de espera, pero lo que queremos es que se organicen en un único operador de recaudo”.

Al preguntarle sobre el tiempo en el que se tiene previsto hacer la invitación a los transportadores para determinar si se cumplen con la organización en una empresa aseguró que “Nosotros estamos hablando alrededor de un mes, mes y medio que les van a llegar estas cartas, un tiempo también acorde a lo que se necesita organizar este tipo de temas”.

Por otra parte, sostuvo el municipio debe seguir cumpliendo con el Conpes de la Movilidad por lo que esperan avanzar en los procesos que están establecidos y en los tiempos requeridos.

“Nosotros venimos trabajando de la mano con el ministerio, con el grupo Umus, nosotros tenemos varios de esos procesos ya radicados en Bogotá, otros los tenemos en estructuración. A nosotros no nos entregan el dinero si un CDP que nos permiten hacer la contratación por el SECOP 2″.

¿Qué proyectos se tienen para este 2024?

“Recordemos que dentro del Conpes está, pues, alrededor de los $60 mil millones. Pero insisto, esa no es una decisión solamente del gobierno local o de la estructuración, sino también un tema con el ministerio, con el grupo Umus y lo que ellos puedan a nosotros también autorizarnos. Recuerden que como es una cofinanciación, pues, también hay una corresponsabilidad en donde nosotros estructuramos los procesos, pero también allá es donde nos aprueban qué se puede ejecutar y que hay que darle un compás de espera”, puntualizó.