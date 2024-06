Padres de familia afectados por paro de hogares del ICBF y Fecode

Cúcuta

Los padres de familia de los hogares del ICBF también denuncian afectaciones debido a la suspensión en la prestación del servicio por el paro de las madres comunitarias.

Aseguran que al no contar con ayuda para el cuidado de sus hijos, se ve comprometido su tiempo de trabajo mientras buscan alternativas.

“Nosotros como padres trabajamos y no tenemos con quién dejar a los niños, porque hoy en día hay una situación muy difícil, en la cual no se puede dejar a los niños al cuidado de cualquier persona. También nos dimos cuenta que en la guardería están sin seguro y si llegan a sufrir algún accidente ¿quién va a responder? ¿Qué hace el ICBF ante eso? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no nos colabora? Ellas son como unas madres adoptivas para nuestros hijos” dijo a Caracol Radio Jhon Ramírez, representante de los padres de familia.

Temen que esta protesta se extienda por varios días si no se logra una respuesta del Gobierno Nacional.

“En el momento lo único que tenemos por hacer es buscar familiares y buscar colaboración, valernos como podemos, llamar a la empresa, a Recursos Humanos y pedir que nos colaboren, y no me parece, es un servicio que deben estar prestando, y no sé qué pasa con el gobierno porque no sé para dónde están mirando, hacia los niños no es” puntualizó Ramírez.

A esto se suma la protesta convocada a nivel nacional por parte de Fecode, que compromete el tiempo académico de estudiantes mayores.