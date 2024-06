“Hice una solicitud tonta”: concejal que pidió cortesías para ver al Bucaramanga

Bucaramanga

El nombre de Tito Rangel, concejal de Bucaramanga fue tendencia hace una semana en la capital santandereana porque en medio de la plenaria del concejo de la ciudad le sugirió al Indersantander que les hiciera llegar boletas de cortesía para acompañar al equipo ‘Leopardo’ en su primer partido de la final en el estadio Alfonso López.

Hoy no hay marcha de docentes en Bucaramanga, pero sí hay otras actividades

Esta solicitud fue criticada por hinchas y ciudadanos que le pidieron comprar la boleta como lo hicieron la mayoría y generó de hecho el pronunciamiento del director del Indersantander, Ariel Rojas, quien le dijo que “no había boletas y que le tocaba comprarlas”.

Regresa la ruta de Spirit Bucaramanga - Fort Lauderdale

Pues bien, el corporado apareció después de la polémica argumentando que “hice una solicitud boba, tonta en medio de la efusividad y la pasión por el fútbol. Recibí la madreada, me sacaron la mamá y la abuela, hasta una que otra amenaza que no me apareciera en el estadio porque me iban a acabar”.

🔴#VIDEO | "Ya pasaron 8 días de la metida de pata, hice una solicitud boba, tonta en medio de la efusividad", dice el concejal @TitoRangel8 criticado por haber pedido boletas de cortesía para ir al estadio a ver al Atlético Bucaramanga. pic.twitter.com/t2yXykWVus — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 12, 2024

El concejal aseguró que esperó una semana a que “bajara el río y tuviera paz interior” para salir a hablar de la polémica que se generó en medio de la euforia por la participación del Atlético Bucaramanga en la final del fútbol profesional colombiano después de 27 años.