Exjugador de la Selección ve a Colombia favorita para ganar la Copa América

Selección Colombia. (Photo by John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF) / John Dorton/ISI Photos/USSF

Colombia es la selección en el mundo que acumula más partidos sin perder en la actualidad. A pocos días de comenzar la Copa América, los dirigidos por Néstor Lorenzo registran 22 partidos sin perder, 19 de ellos bajo la dirección del técnico argentino.

Además de dicho invicto, la forma y los resultados que se han conseguido durante este lapso de tiempo le han significado a Colombia ganarse el rótulo de uno de los grandes favoritos al título del torneo continental, junto a Brasil, Argentina y Uruguay.

Sin embargo, Lorenzo le salió al paso a esto y aseguró que la Selección no es favorita a ganar la Copa. “No, estamos bien, vamos partido a partido, no creo que seamos favoritos, Argentina, Brasil son equipos muy grandes, que están en el lote en el cual nosotros queremos sumarnos, entre esos grandes campeones, pero eso nos falta, pero tenemos que seguir creciendo y consolidando un montón de cosas”, aseguró al final del juego.

Exjugador de Colombia ve a la Selección como favorita

Abel Aguilar, hombre clave en el proceso de José Néstor Pékerman y quien ya ha trabajado antes con Néstor Lorenzo, aseguró en las redes sociales de Rushbet que Colombia sí es favorita para ganar la Copa América y que es necesario perder el miedo a reconocer dicho favoritismo.

“Colombia es favorita. Debemos quitarnos el temor de decir que somos favoritos. La Selección lo está demostrando, lo ha venido haciendo durante el proceso. Ya le peleamos a cualquiera”, aseguró Aguilar.

“Colombia es favorita. Debemos quitarnos el temor de decir que somos favoritos. La Selección lo está demostrando, lo ha venido haciendo durante el proceso. Ya le peleamos a cualquiera”, Abel Aguilar en la #HoraDelJuego de @RushBetColombia.



👀 https://t.co/IMGMUHzSRC



¿Coinciden? pic.twitter.com/HdLX62zzvU — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 12, 2024

Además de haber hecho parte de las selecciones que disputaron los Mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018, Abel Aguilar disputó las Copas América del 2004 en Perú y del 2011 en Argentina. Con la Selección Colombia Sub-20 alcanzó el tercer puesto en la Copa del Mundo de los Emiratos Árabes Unidos del 2003.

Calendario de Colombia en la Copa América

La Selección Colombia disputará un último amistoso de preparación ante Bolivia el próximo sábado. Su debut en la Copa América será el lunes 24 de junio frente a Paraguay; el viernes 28 del mismo mes se medirá a Costa Rica y cerrará la fase de grupos el martes 2 de julio contra Brasil.