Dirigencia política venezolana pide acciones para frenar la violencia en frontera

Cúcuta

Hay preocupación en la dirigencia política venezolana por el incremento en las acciones de violencia en la ciudad de Cúcuta y la zona de frontera.

Piden cumplimiento a los compromisos de las autoridades colombianas y venezolanas de iniciar acciones para garantizar la seguridad en los pasos fronterizos.

“Nos encontramos demasiado preocupados porque los gobernadores, tanto de Norte de Santander como del Táchira no se han puesto de acuerdo para trabajar la seguridad, que es el tema álgido en la zona de frontera, y no es de ahora, es desde la administración anterior que vemos esas situaciones violentas muy repetitivas que cuando no son del lado colombiano, son del lado venezolano” dijo a Caracol Radio Juan Carlos Urbina, concejal del municipio de Bolívar.

Temen que el aumento en la participación de ciudadanos migrantes en hechos delictivos genere un incremento en los casos de xenofobia en Norte de Santander.

“Aquí es de ponerse de acuerdo en lo que es el tema de frontera, no solo que sea una bandera política en unas elecciones venideras, sino que se avoquen en los próximos años a que se vea el trabajo en seguridad de esta zona, pero no de un solo lado, sino trabajar de la mano” finalizó Urbina.