Denuncian ‘viacrucis’ de una persona en silla de ruedas para abordar avión en el Cortissoz

A través de redes sociales quedó evidenciado cómo una persona en condición de discapacidad, tuvo que ser cargado por tres hombres, en su silla de ruedas, para que pudiera abordar el vuelo que lo trasladaría desde Barranquilla a Bogotá. La situación ocurrió en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en la tarde de este lunes, ya que según el denunciante, Juan Gonzalo Botero, el avión llegó al puente No. 8 que no estaba funcionando, por lo tuvo que vivir todo un ‘viacrucis’ para poder movilizarse en el terminal aéreo.

“La sorpresa es que ese puente no estaba operando y nos tocó embarcar en posición remota: bajar en un ascensor, montarme en la silla, subir por unas escaleras cargado por varias personas. Es una situación que se sale de las manos y pone en riesgo la vida de todos porque además las sillas no tienen correas de seguridad”, relató Botero.

Advierte que el temor es aún mayor pues se depende de la fuerza de las personas tanto para el ingreso como para el abordaje del avión cuestionando los millonarios recursos que se invirtieron en remodelaciones para este terminal aéreo y que no se tuvieron en cuenta para la población con movilidad reducida.

Botero, quien es dirigente gremial del sector ganadero en Colombia, anunció que para evitar accidentes o hechos graves que lamentar pondrá en conocimiento de la situación formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Aerocivil para garantizar la movilidad segura para personas en condición de discapacidad.

“Son constantes estas peripecias”: Inclured

Para el presidente de Inclured en el Atlántico, Eduard González, que congrega a todas las organizaciones de personas en condición de discapacidad en el departamento, lo evidenciado en el video no es nuevo en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Hemos levantado la voz, hemos solicitado que se empiece a ser vigilado ya que también pone en peligro a quien asume el riesgo de subir a esta persona en condiciones poco seguras”, indicó González.

Añadió que como en su caso, que tiene discapacidad visual, también debe padecer la falta de garantías al no poder movilizarse de manera autónoma al no contar con demarcaciones en el piso en alto relieve en las rutas desde la entrada hasta los puntos de check in, por ejemplo.

“Nos toca esperar a que alguien esté dispuesto a hacernos el acompañamiento o caminar y perdernos”, contó al advertir que ya se habían hecho llamados de atención para que se incluyera en las obras de remodelación, pero se ha hecho caso omiso.

A su preocupación se suma que se está en un “limbo ya que el aeropuerto pasó de ser administrado por el Grupo Aeroportuario del Caribe a manos de la Aerocivil, desconociéndose quién regulará y pondrá el ojo en la lupa en esta problemática.

Finalmente informó que se estima que en el Atlántico hay en promedio 130 mil personas en condición de discapacidad física, múltiple, sicosocial y cognitiva.