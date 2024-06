Corrupción UNGRD: Defensa de Sneyder y Olmedo dice que no se han entregado más nombres

JUDICIAL

Los abogados defensores de Sneyder Pinilla y de Olmedo López afirmaron que, ante la Fiscalía no se han presentado nuevos nombres en la matriz de colaboración con la que buscan negociar un principio de oportunidad parcial por el caso de corrupción de la UNGRD.

En las últimas horas surgió una versión de que estarían implicados cuatro integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en ese escándalo.

En su cuenta de “X”, el abogado Luis Gustavo Moreno, quien representa los intereses de Sneyder negó esa versión.

“Esta defensa debe aclarar que no se han presentado nuevos nombres. Nuestro defendido solo hablará de lo que le consta y aportará respectivas pruebas. (…) No sabemos si los nombres recientemente mencionados obedecen a cualquier otra investigación. En todo caso no hacen parte de su matriz de cooperación”.

Por su parte, el abogado José Luis Moreno, quien representa a Olmedo López, también dijo en su cuenta de “X” que ayer, fueron 10 horas de interrogatorio, por ahora hay siete nombres y hoy ampliará la matriz de colaboración.

“Se presentarán otros nombres que no pertenecen a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. No revelaremos detalles porque precisamente nos encontramos en un proceso de colaboración con la justicia, pero tampoco pretendemos que personas inocentes o que en ningún caso han sido mencionadas terminen pasando un rato amargo por información falsa, así las cosas, frente a la Comisión de Acusaciones sólo hay un señalado por parte de nuestro defendido”.

Olmedo López, continuará rindiendo interrogatorio lo que resta esta semana, y Sneyder Pinilla, hará lo correspondiente la próxima semana.