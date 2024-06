Aleyda Granada Mejía 100 años de vida sirviendo al hombre de su vida, Jesucristo

ARMENIA

En la Catedral Inmaculada Concepción de Armenia se llevó a cabo la ceremonia eucarística que presidió el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero en acción de gracias por los 100 años de vida de Aleyda Granada Mejía, hija del histórico educador Eudoro Granada Arango y doña María Mejía Jaramillo.

Aleyda, es la única sobreviviente de la dinastía de los Granada Mejía, tía de la reconocida periodista Judith Sarmiento Granada.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Aleyda Granada Mejía sobre sus 100 años de vida “Lo mejor que me pudo pasar en la vida porque yo escogiera a Dios como mi herencia, porque mire usted la edad que tengo y no me ha abandonado como tantos hombres en este mundo, Jesucristo nunca me abandonó, yo lo escogí a él desde chiquita, estaba en primaria en el primer año y esa fue mi herencia toda la vida”

Celebrar 100 años en la iglesia catedral de Armenia

Yo toda la vida he trabajado en la iglesia, porque es mi compromiso con Jesucristo que es el hombre de mi vida. Ese es el hombre es tocaba, así lo llamo yo el hombre de mi vida.

¿Qué ha significado la ciudad Armenia para la familia Granada Mejía?

Armenia pues la del pueblo por el que mi familia toda luchó y amó y trabajó, a veces pasan cosas, pero de todas maneras Armenia es el pueblo de nosotros, mi padre lo adoptó como el suyo y lo amó toda la vida y trabajo por él y por él sufrió y por él luchó, muchas gracias, y que Dios lo bendiga”

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero y los 100 años de Aleyda

Aleyda es una matrona, realmente es de esas mujeres aguerridas, fuertes, con una vitalidad física y espiritual, llegar a los 100 años en esa vitalidad. Yo creo que es un ejemplo para las generaciones de hoy que a veces son flojitas en muchas cosas y yo pienso que Aleyda Granada con sus 100 años nos está mostrando el valor de la familia, el valor de la vida, el valor de la fe y el valor del apostolado, una mujer que como ella misma lo expresa tiene dos amores, Eudoro Granada que es su padre de quien aprendió prácticamente lo que es ella y toda su fuerza de fe y esperanza y Jesucristo que es la razón de ser de su vida.

Y agregó “una mujer que trabajó muchísimos años en diversas parroquias de los Estados Unidos ejerciendo un apostolado muy lindo, un ministerio de la enseñanza como catequista y que cuando llegó aquí a la Catedral, pues la cogimos con alegría y siguió desempeñando también ese ministerio, lo ha hecho siempre como proclamadora de la palabra y ahora obviamente en su tiempo de vejez, dedicándole todo este tiempo consagrado al Señor porque es una mujer de Dios enamorada de la vida y enamorada de Dios.

Proclamadora de la palabra

Siempre que ella proclama la palabra, le se roba una sonrisa o un aplauso de la misma comunidad porque precisamente lo hace con una pasión y lo que yo siempre digo no se preocupa solamente por leer, sino por transmitir lo que lee y comunicar vida, fe y esperanza, creo que a ella es un buen ejemplo para la comunidad y en estos tiempos tan difíciles que lindo celebrar la vida y celebrar cien años de una persona como Aleyda Granada.