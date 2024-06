Elecciones Estados Unidos: Donald Trump y Joe Biden en empate técnico

Las primarias presidenciales de Estados Unidos llegaron a su fin. El republicano Donald Trump y su oponente, el demócrata Joe Biden están en un empate técnico en todo el país y en los estados clave, según las más recientes encuestas. Ahora ambos se preparan para su primer debate que podría inclinar la balanza.

El calendario de las primarias presidenciales ha terminado oficialmente con las victorias del fin de semana del presidente Joe Biden en Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya habían conseguido los delegados necesarios para sus nominaciones partidarias en marzo, por lo que ambas campañas de los candidatos se han enfocado en cortejar a los votantes insatisfechos con el otro candidato.

La campaña de Trump, por ejemplo, ha hecho acercamientos a los estadounidenses árabes molestos con Biden por su apoyo a Israel en la guerra en Gaza, mientras que la campaña de Biden está lanzando un esfuerzo para llegar a los republicanos moderados, haciendo uso de las célebres frases de Trump en los pocos rallies que ha logrado hacer por su juicio penal en Nueva York.

En las últimas horas la campaña Biden aprovechó para destacar las palabras de Trump en un mitin en Las Vegas donde aseguró que no le importa la gente, sino que “solo necesita su voto”.

I approve this message. pic.twitter.com/IajfDVy72C — Joe Biden (@JoeBiden) June 10, 2024

“Porque no quiero que nadie me ataque, necesitamos a todos los votantes. No me importan ustedes, solo quiero su voto. No me importa”, dijo Trump.

Las encuestas

De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión de CBS News y YouGov, Biden y Trump están en un empate técnico en todo el país. El 49% de los votantes dijo que apoyaría a Biden en este punto de la elección, mientras el 50% votaría por Trump. Pero cuando se les preguntó lo mismo a los votantes de los estados en disputa, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, el 50% dijo apoyar a Biden y el 49% a Trump.

El próximo 27 de junio será el primer cara a cara televisado entre ambos candidatos. Biden viajará a Camp David, la residencia campestre presidencial, la próxima semana para prepararse, mientras que Trump tiene previsto reunirse con varios senadores republicanos en Washington DC.

Avances del juicio penal de Trump

La oficina del fiscal general de Nueva Jersey está investigando si las recientes condenas por delitos graves de Donald Trump en Nueva York lo hacen inelegible para tener licencias de venta de bebidas alcohólicas en sus tres campos de golf de Nueva Jersey.

La ley estatal prohíbe tener una licencia de venta de bebidas alcohólicas a cualquier persona que haya sido condenada por un delito “que implique depravación moral”.

Pero esto no es lo único que podría perder Trump, la policía de Nueva York está intentando revocar la licencia de armas del expresidente tras su reciente condena penal. Las autoridades actualmente se estarían completando una investigación que probablemente conduzca a la prohibición de poseer un arma al expresidente.