El hincha del Bucaramanga que viajó desde el otro lado del mundo para ver al equipo

Bucaramanga

Iván Darío López es un hincha fiel del Atlético Bucaramanga radicado desde hace 6 años en Sydney, Australia en donde trabaja y estudia al mismo tiempo.

Desde que se enteró de la buena campaña que venía haciendo el equipo Leopardo en la Liga 2024, se abonó porque dice que sentía y tenía la fe de que el Bucaramanga iba a jugar la final del Fútbol Profesional Colombiano.

Por eso apenas el equipo logró un cupo a la final, el santandereano Iván Darío López compró tiquetes para llegar a la ciudad bonita y vivir la alegría y el anhelo que genera estar a un paso de ser campeón y conseguir la primera estrella.

La travesía inició desde el aeropuerto de Sydney el pasado viernes en donde tomó el primer avión que lo llevó a Chile. Posteriormente tomó otro avión para llegar a la ciudad de Bogotá y de Bogotá a Bucaramanga tomó un bus de Omega sumando así más de 24 horas de viaje.

“Yo me había abonado porque sabía que íbamos a ganar y porque al estar abonado garantizaba una boleta más fácil para la final. Ese día del partido compré tiquetes de una vez y dije me voy, nunca he vivido una final con el Atlético Bucaramanga y tenía que estar ahí”, dijo López.

Luego de escalas y de atravesar medio mundo, el joven santandereano pudo llegar a su casa no solo a reunirse con su familia sino a alistarse para vivir el primer partido de la final entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe el pasado sábado que dejó como ganador al equipo de la capital santandereana 1-0, marcador que encendió la fiesta y el corazón del hincha fiel que se sumó al sentir de miles de aficionados que se tomaron la ciudad para celebrar y participar de caravanas.

Mientras se deleita con la comida santandereana y del calor de su familia, va pensando en el partido final del onceno Leopardo en el estadio El Campín el próximo sábado 15 de junio a las 7:30 de la noche.