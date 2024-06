¿Por qué se celebra este 10 de junio el Día del Sagrado Corazón de Jesús?

Este lunes 10 de junio se celebra el segundo y último festivo de este mes, en el cual se conmemora al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción netamente católica en la que se le rinde honor al corazón de Jesucristo de Nazaret como un símbolo de amor divino para todo el mundo. Esto tiene que ver directamente por el hecho de que él murió por los pecados de los seres humanos y hace referencia a un corazón que ama sin medida por la fe que le profesan.

Este fervor religioso tiene como su mes de celebración el de junio, es por esto que al segundo festivo del mes se le acuña este motivo, sin embargo, de acuerdo con la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, es durante los 30 días del mes, que las personas que profesan la religión católica le deben rendir homenaje e imitar las buenas acciones que realizó Jesucristo cuando cumplió su tiempo en la Tierra.

Historia del Sagrado Corazón de Jesús

La arquidiócesis de la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, compartió la historia del Sagrado Corazón de Jesús a través de su portal web, en donde contaron que esta devoción inició con las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en la segunda mitad del siglo diecisiete, en las que siempre señalaba su corazón y diciendo: “Mira este corazón que tanto ha amado a la humanidad y a cambio no recibe de ellos más que deshonor y desprecio. Tú, al menos, ámame”.

Como ya se mencionó, esto es un símbolo de amor y no uno indiferente, sino plasmado en buenas obras y la generosidad, que el mismo Jesucristo tuvo al morir por todos nosotros.

De acuerdo con la historia, él le dio a Santa Margarita María de Alacoque unas promesas para aquellos que se convirtieran en devotos del Sagrado Corazón de Jesús, como lo son: Dar la paz a las familias, consolación en todas sus aflicciones, amparo y refugio seguro durante la vida, principalmente en la hora de la muerte y la bendición de las casas en que esta imagen esté expuesta y sea honrada.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús para una necesidad

A continuación le dejamos una oración compartida por La arquidiócesis de la ciudad de Milwaukee, para pedir en caso de que se presente una necesidad grave en la familia:

Oh Divino Jesús que dijiste: «Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre». Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor:

(Se ora en silencio pidiendo el favor)

¿A quién he de pedir, sino a Ti, cuyo Corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese Corazón Sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios?

A Ti acudimos, oh Corazón de Jesús, porque en Ti encontramos consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección; cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas.

Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu Misericordia no tiene límites y confío en que tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición.

Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado; de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que tus oídos y tu Corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males.

Sin embargo... dejo en tus manos mi petición, sabiendo que Tú sabes las cosas mejor que yo; y que, si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás, en cambio, otra que mucho necesita mi alma; y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe.

Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús.

Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu Corazón misericordioso. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.

Sacratísimo Corazón de Jesús, en Vos confío. (3 veces).