Después de 11 años regresa Ana Gabriel a concierto en Bucaramanga

Este próximo jueves 20 de junio llega a Bucaramanga Ana Gabriel, quien estará en concierto en la capital santandereana después de 11 años con su tour 50 Aniversario, el evento se estará realizando en el estadio Alfonso López y contará con la participación de otros artistas como Luis Alfonso, Elder Dayan y Alex Manga.

Luego de que la artista tuviera que aplazar y cancelar algunos de sus conciertos por una infección que tuvo, la organización del evento confirma que la llegada de la mexicana a la ciudad de Bucaramanga se estaría dando desde el próximo domingo.

“Lo que queremos es que la gente disfrute con responsabilidad, que no lleven vehículos, llegar temprano, no se deja ingresar bebidas, ni menores de edad, por supuesto no pueden llevar ningún tipo de armas”, señaló Fabián Lobo, gerente de SDL producciones quien organiza el evento.

La apertura de las puertas se tiene prevista para las 4:00 de la tarde, primero se presentará un artista santandereano, después lo hará Alex Manga, seguirá Ana Gabriel, acto seguido estará en tarima Elder Dayan y la noche terminará con el show de Luis Alfonso.

“Tendremos fuegos pirotécnicos especiales, grandes agrupaciones que la van a acompañar y por supuesto un gran despliegue logístico y técnico para darle un gran show a la ciudad de Bucaramanga”, puntualizó Lobo.

Dijo también Fabián que hicieron encuestas para saber si la gente quería ver a Ana Gabriel después de tantos años en Bucaramanga por lo que se motivaron a traer a la artista mexicana con su tour.