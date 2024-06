Con velatón familiares de joven asesinada en Montenegro, Quindío exigen justicia

Armenia

Recordemos que el caso se registró el pasado 27 de mayo en un establecimiento comercial del municipio de Montenegro donde fue asesinada con arma de fuego Angélica Herrera de 24 años, lo que generó conmoción y repudio generalizado tanto que el mismo presidente de la república Gustavo Petro a través de su cuenta de la red social X solicitó celeridad en las investigaciones.

En la noche del viernes 7 de junio se llevó a cabo la velatón en la que con camisetas blancas y globos la comunidad en general exigió justicia.

Mariana Aguirre quien lideró la iniciativa es la tía de la víctima y aseguró que la idea es llamar la atención para rechazar los actos de violencia con el fin de que casos como el de su sobrina no vuelvan a repetirse.

Espera pronto se den las capturas que permitan esclarecer el crimen y que no quede en la impunidad ya que su ser querido no merecía morir de esa manera. Sobre las investigaciones puntualizó que no conocen mucho porque ahora están enfocados como familia a brindarse apoyo para sobrellevar la pérdida.

“Rechazar el acto pedir justicia y hacerle un homenaje a lo que fue la vida de ella todo el apoyo que nos brindó, pues tanto a nosotros como familia como al mismo municipio y pues principalmente rechazar el acto eso es a lo que estábamos buscando, nosotros como familia estamos enfocados es en pues en apoyarnos mutuamente en pasar este trago, pues tan difícil y pues desde las maneras más pacíficas, buscar justicia y honrar, pues como tal la memoria de ella”, destacó.

También aplaudió las restricciones que realizó la alcaldía municipal porque considera es fundamental para garantizar la seguridad en la localidad.

Sostuvo: “Desde todas estas marchas y desde las redes sociales, desde las formas más pacíficas que encontremos para que nos puedan ayudar a dar lo más pronto posible con esclarecer todo lo que pasó, pero pues en eso estamos enfocados en este momento, estamos totalmente de acuerdo con las medidas para que no vuelva a presentar mucho menos de la forma en la que en la que sucedió porque eso es algo que ninguna persona se merece”.

Es de anotar que por ahora no se ha registrado ninguna captura en el caso, pero las autoridades ofrecen recompensa para lograr en el menor tiempo dar con los responsables.