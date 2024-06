“Yo no la quiero ver en problemas y mucho menos metida en una cárcel”: Andrés Hurtado

Ibagué

Luego de la decisión que tomó la Alcaldía de Ibagué de sancionar al contratista encargado de la construcción del Puente de la Carera Quinta con calle 60, el exalcalde, Andrés Hurtado, aseguró que la obra quedó financiada y los recursos no se perdieron.

“Es un proyecto al que le metimos mucho empeño, iniciamos todo un proceso de construcción del alcantarillado en el sector de la calle 59 entre Quinta y Cuarta, detrás de Multicentro al igual y se pavimentó, al contratista se le giró cerca de $3 mil millones de los $12 mil millones que correspondían por anticipo, quedando en la fiducia $9 mil millones y aproximadamente y $28 mil millones en las arcas del municipio, en este caso en Findeter que es la entidad bancaria”, sostuvo Hurtado.

El exmandatario aclaró que espera que la obra se construya, pero que será la alcaldesa, Johana Aranda, la que determinará el futuro del proyecto que tiene un presupuesto cercano de $40 mil millones.

Los coletazos políticos de la decisión

Precisamente esta semana el concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, manifestó que ahora lo que se debe definir es que va a suceder con los recursos que se giraron, a la vez pidió la investigación de los organismos de control a lo que sucedió en la adjudicación y el desarrollo del contrato por parte del Consorcio Puente Carrera Quinta.

“Ya la pregunta es qué va a suceder con los responsables que suscribieron este contrato en la administración pasada, qué va a pasar con esos $3 mil millones que ya se giraron, que hoy están perdidos y con los intereses que estamos pagando de esos recursos a una entidad financiera, el pueblo debe pagar los intereses de una plata que no aparece”, aseguró Bolívar.

Frete a esta afirmación, el ingeniero, Andrés Hurtado, sostuvo que “Perdido está es Bolívar, muy perdido está el doctor Bolívar, bueno lo entiendo, él no es ingeniero civil, debería responder sí por los recursos que aprobó para que se robaron más de $100 mil millones de los escenarios deportivos, que responda Bolívar que era concejal, muy perdido está Bolívar porque el giro del anticipo está invertido en las obras de la Floresta y de Multicentro, nada que supera el doctor Bolívar la derrota que le propino la doctora Johana Aranda”.

¿La alcaldesa, Johana Aranda, no construirá el puente?

Según la mandataria local, se hará una revisión técnica en la que participará la academia y otros sectores para tomar una decisión sobre el futuro de esta obra en la carrera Quinta con calle 60.

“Los recursos están en una fiducia, no se han perdido, vamos a seguir haciendo obras, a seguirle entregando resultados a la ciudad, la multa nos permite recuperar el recurso que se invirtió, por eso la multa es el 10% del contrato”, sostuvo Aranda.

Al respeto Hurtado sostuvo que “Ella hace bien en hacer las consultas para que puedan tomar una decisión que beneficie a los ibaguereños, ella puede decir mañana que no lo va a hacer, pero la plata no se perdió como ella misma lo dice, uno lo que hace es comenzar a organizar sus partidas presupuestales, claro yo impulsé un proyecto, pero soy respetuoso de la señora alcaldesa, ahora es responsabilidad de ella”.

¿Por qué el contratista afirma que tomó con un contrato que prácticamente estaba muerto?

“Duré casi un año en la consultoría, hay evidencias, es de los mejores diseñadores de puentes en Colombia, acá no deben existir dudas, yo hacía comité cada 8 días de las obras, por eso las vemos construidas, pero el ingeniero Roberto tiene todo su derecho en hacer las reclamaciones, nosotros tenemos todo el sustento técnico para demostrar que fue un puente bien diseñado y un puente que se puede construir”, aseguró el exalcalde.

¿La alcaldesa, Johana Aranda, está mal rodeada?

Sobre este aspecto, sostuvo que hace unos días reunido con la alcaldesa, Johana Aranda, le dio un consejo en el que la manifestó que “Andrés Hurtado no ha sido investigado por llevarse un peso. Yo le dije a ella cuidado con los Arciniegas en su gobierno, cuidado, es que apenas está iniciando su mandato, ella no ha sacado la primera licitación en obras civiles, yo le digo eso porque cuando se rodea bien ve las obras, uno no deja que se pierdan los recursos y hoy le digo en Caracol cuidado con los judas, de esos hay muchos, le dan besitos y luego le meten la puñalada”.

Finalmente afirmó que ese tipo de personas la pueden meter en problemas a la alcaldesa, Johana Aranda “Yo no la quiero ver en problemas y mucho menos metida en una cárcel, ella tiene una gran responsabilidad con los partidos que la apoyaron incluso con mi partido Cambio Radical, ella tiene una responsabilidad con sus electores, con los que no la eligieron también y todos los partidos que le depositaron la confianza, primero para uno está la honra y su libertad”.