Millonarios jugaría un amistoso de pretemporada contra River Plate en el Monumental

Pensando en el segundo semestre del 2024, donde Millonarios buscaría mejorar la imagen dejada durante el inicio del año, el equipo bogotano tendría listo un amistoso de pretemporada ante un equipo de primer nivel en el continente, tal y como es River Plate de Argentina.

Según informó el periodista argentino Germán Balcarce, el encuentro se llevaría a cabo a mediados de julio y sería en el estadio Monumental. Para esa altura, el fútbol estaría detenido en ambos países y en la gran mayoría de Sudamérica, debido a la celebración de la Copa América en territorio estadounidense.

“Habrá dos amistosos formales de pretemporada en el estadio Monumental, con público y TV: serán ante Olimpia (Paraguay) y Millonarios (Colombia), ambos en la primera quincena de julio”, publicó Balcarce en su cuenta de Twitter.

No se descarta que el equipo bogotano realice un amistoso más en territorio argentino, aprovechando la presencia de Olimpia de Paraguay, quien sería el otro rival de River durante estos dos encuentros.

¿Qué dijo Alberto Gamero?

Luego del último partido del equipo bogotano en esta Liga, Alberto Gamero, técnico del equipo, había sido interrogado por Los Millonarios.Net por la posibilidad de jugar contra River Plate en Argentina, al respecto no reveló mayores detalles.

“Al comenzar una competencia, hay que hacer partidos, por muchos partidos que tengamos ahorita. En estas preparaciones no podemos mentalizarnos en que no vamos a jugar, porque vamos a jugar partidos, ¿Qué tenemos ahora planificado?, el equipo sale hoy, está planificado que el torneo empiece el 16, 17 o 18 de julio y que nosotros tengamos un mes de pretemporada. Lo importante no es que el grupo regrese lo más pronto, sino que recupere, tenemos pensado de unos 12 o 15 días, que me parece una buena recuperación, que ellos recuperen y que vengan motivados a la pretemporada. Lo de los partidos no es una fuente para nosotros, todavía no, pero indudablemente que cercano al comienzo de la Liga tenemos que jugar”, mencionó.

¿Falcao debutaría ante River Plate?

Millonarios en este momento conserva la ilusión de fichar a Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia y con quien se encuentra conversando. De sellarse su fichaje, el primer partido del Tigre con la camiseta azul podría ser en el estadio Monumental ante uno de sus anteriores equipos, River Plate.