Messi lo reconoció: “El mejor equipo del mundo es el Real Madrid”

Previo al inicio de la Copa América, Lionel Messi entregó declaraciones de lo que será su compromiso con la Selección Argentina en la defensa del certamen de selecciones, su presente en la MLS y el recuerdo del título del Mundial 2022 de Qatar.

En una entrevista concedida a Infobae, el argentino contó cuál cree que es el mejor equipo del mundo, con lo cual separó a dos, uno por resultados y jerarquía, y otro por estilo de juego. Como era de esperarse, se decantó por un viejo conocido y alguien que conoce muy bien el deporte rey, como lo es Pep Guardiola.

“El mejor equipo si lo tenemos que decir es el Real Madrid, porque es el último campeón de Champions. Si hablas por resultados es el Real Madrid, si hablas por juego, personalmente me gusta el City de Guardiola. Donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la forma de entrenar y cómo hace jugar a sus equipos”, expresó el argentino.

Actualmente, el rosarino milita en el Inter de Miami, desde su salida del Barcelona pasó de estar en una liga élite y de competencia alta a jugar en un rentado compuesto por varios jugadores en el ocaso de su carrera y con una exigencia media. Parte de la amistad que tiene con sus amigos, aun en carrera, ha hecho que jugadores con renombre aterricen en la liga norteamericana.

Colombia, un rival a respetar

El argentino destacó el buen presente que vive el seleccionado colombiano, con Néstor Lorenzo como líder al mando del equipo. Venciendo a rivales de alta categoría como Brasil, Alemania, o España, el cuadro tricolor ha demostrado estar en una curva ascendente en su rendimiento.

“Uruguay está muy bien, Colombia está muy bien, Ecuador; después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, agregó el experimentado jugador de 36 años.

El único equipo que no han enfrentado los dirigidos por Lorenzo es el vigente campeón del mundo, ya que no se han visto en partidos amistosos, por Eliminatorias su duelo será hasta septiembre para la octava fecha, y solo una final en el certamen sería el primer duelo en la era Néstor Lorenzo. Argentina busca retener el título que obtuvo en 2021 al superar a Brasil, mientras que Colombia quiere alcanzar el segundo trofeo del equipo, que no obtiene desde 2001.