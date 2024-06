Los máximos goleadores en la historia de la Copa América: ¿Hay algún colombiano?

Lionel Messi. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

Se viene una nueva edición de la Copa América, este año el certamen se llevará a cabo en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio fecha en la que se disputará la gran final. El ultimo campeón del certamen fue el seleccionado argentino, que derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná de Río. Campeonato que representó el primer título de Lionel Messi con la Albiceleste.

El máximo torneo de Selecciones en Sudamérica ha sido conquistado por ocho de las diez selecciones de la Conmebol: Uruguay y Argentina, los máximos vencedores del torneo, tienen quince títulos cada uno; Brasil, nueve; Perú, Paraguay y Chile, dos; y Bolivia y Colombia, uno. Cabe destacar que el título nunca ha sido obtenido por una selección no sudamericana.

Además de las diez selecciones de la Conmebol, suelen participar dos equipos invitados, normalmente de la Concacaf, este año serán México, Estados Unidos (anfitrión), Jamaica, Panamá y Costa Rica, este último estará en el grupo de Colombia.

Precisamente, La ‘Tricolor’, integra el Grupo D junto a Brasil, Paraguay y Costa Rica. El debut se dará el 24 de junio frente a Paraguay; en la segunda fecha tendrá que medirse a Costa Rica y culminará la primera fase contra la Selección de Brasil el 2 de julio.

Tabla de goleadores históricos de la Copa América

Jugadores de cinco selecciones diferentes ocupan los primeros diez lugares de goleo de la Copa América. Pocos futbolistas de la actual época ocupan los lugares de privilegio, Aunque hay varios jugadores con 13 anotaciones, incluyendo Lionel Messi, el número de partidos que han requerido para llegar a dicha cifra marca el desempate. La selección Colombia no aporta ningún jugador en el Top-10.

Colombia no goza de muy buenos números en la Copa América, ya que hasta el cuadro 25 aparece su primer goleador, Arnoldo Iguarán con 10 goles, el segundo no llega al Top-30, Víctor Hugo Aristizábal con 8, Luis Díaz es el jugador activo con más goles en el certamen sudamericano, con 4 tantos, James Rodriguez tiene 3 y Radamel Falcao, que no está convocado con 3.