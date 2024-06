Director de UNGRD: “Altamente probable que criminales sigan en la entidad”

A las 9 de la mañana, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, llegó a la sala de intruccion de la Corte Suprema de Justicia.



El fin de esta cita fue declarar en el proceso que se lleva a cabo en la investigación contra el presidente del Senado Iván Name y el presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, por el escándalo de corrupción justamente en la UNGRD.



Tras 4 horas de declaración, salió Carrillo y dijo entre otras cosas que “posiblemente” en la entidad hay personas que siguen haciendo parte de la “organización criminal”.



“Los organismos tendrán que decir quienes hicieron parte de esta organización criminal. Y yo considero que es altamente probable que otros miembros de esa organización criminal incluso sigan trabajando dentro de la entidad. Por eso es tan importante que se nos reconozca como víctima, porque no solamente se trata del dinero perdido, también se trata de cómo ha afectado la misionalidad al actuar de estos individuos”, dijo.



Así mismo se refirió a la actuación de Olmedo López, ex director de la UNGRD.



“Yo creo que la decisión de Olmedo de violar la ley, de traicionar la confianza del señor presidente, pues es una decisión suya. Que detrás de Olmedo López haya otras personas poderosas, pues ya lo determinarán estas pesquisas”, dijo.



Finalmente aseguró que la corte le requirió más información y unos soportes documentales que serán enviados al alto tribunal en los próximos días.