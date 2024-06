Continúa el problema con la entrega de medicamentos a los docentes en Caldas

Manizales

Un caso es el de Jaime Castañeda, profesor del municipio de Risaralda (Caldas), quien sufre una cardiopatía isquémica desde hace dos años y debe tomar, permanentemente, unos medicamentos, ha calificado como una odisea reclamar los mismos durante este segundo trimestre. Le aseguraron que se los enviarían a su domicilio, pero nunca sucedió y la situación empeoró desde que se confirmó el cambio del sistema de salud para los docentes, puesto que ha tenido que gastar cerca de un millón de pesos.

“Tuve una operación hace un par de años y reclamar los fármacos ha sido un viacrucis, principalmente, desde el cambio de sistema de salud; yo debo tomar Empagliflozina, Rosuvastatina, entre otras y hoy tengo pendiente Espironolactona, Nelivolol, etc. Es una situación que nos pone contra la pared y que raya con la dignidad de la persona y, siempre lo he dicho, la mejor decisión de mi vida es ser profesor, pero lo peor que me ha podido pasar es el actual sistema de salud”, comenta Jaime Castañeda.

Hasta el momento, no le han definido las próximas entregas de dichas medicinas, mientras tanto continuará sacando de sus propios recursos para que su salud no se vea afectada más adelante y espera que prontamente se solucione el problema de dispensación de medicamentos.

Mientras tanto, Julio César Rubio, profesor de este departamento, cuenta que también pasó por episodios difíciles de salud por la falta de medicamentos, sin embargo, esta semana le entregaron la totalidad de los mismos logrando continuar su tratamiento, no obstante, espera que la dispensación siga de manera cumplida para que su salud no se afecte.

Le puede interesar: Menores de edad en Salamina se intoxicaron mientras realizaban un reto de redes sociales