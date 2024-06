Jermein Peña le responde a la prensa chilena: esto dijo sobre el partido con Colo-Colo

Luego de que se conociera que Junior será el rival de Colo-Colo en los octavos de final de la Copa Libertadores, se produjo una gran cantidad de reacciones de la prensa chilena en la que le pusieron calificativos al equipo barranquillero y aludieron a que estaba “lleno de viejos”. Asimismo, resaltaron que el conjunto que dirige Jorge Almirón salió favorecido en el sorteo.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el defensor del conjunto barranquillero, Jermein Peña, se refirió a esos comentarios de la prensa chilena y manifestó que respeta que se vean ganadores de la serie, pero recalcó que los partidos hay que jugarlos. Por su parte, se mostró optimista por seguir cumpliendo con una buena presentación en el torneo internacional, partiendo de los resultados que ya han conseguido y que los llevaron a clasificar a octavos de final como líderes invictos.

“Está bien que se vean ganadores del partido. Los partidos se juegan y hay que esperar el día del partido. Es un buen rival, tiene jugadores de experiencia como Arturo Vidal... allá tienen a Arturo, acá tenemos a Carlos Bacca, Cantilo, Yimmi Chará, Gabriel Fuentes, Santiago Mele, que es portero de selección uruguaya. Tenemos buen equipo y la satisfacción que vamos a hacer un buen torneo y quién quita que lleguemos a la final de la Libertadores y nos la ganemos”, dijo al respecto.

Por su parte, manifestó que si bien no se cumplió el objetivo en la Liga colombiana de llegar a la final y luchar por retener el título, el semestre lo salvaron con la buena actuación en la Libertadores. “Este semestre ya lo salvamos porque hace cuánto Junior no clasificaba y de esta manera, fuimos invictos”, agregó.

Más declaraciones de Jermein Peña

El último partido ante Millonarios: “Este semestre tuve más experiencia que el pasado. Tenemos un gran equipo, que no se nos dieran las cosas, es diferente. Teníamos bajas, estábamos cansados. Quería dar lo mejor de mí, pero me costó bastante por el cansancio. Nunca pensé que el balón me fuera a pegar en el pecho. Una jugada desafortunada. Acepto mis errores, el balón me hizo un extraño en altura”.

Supuesto mensaje contra Bogotá: “Yo puedo ser lo que sea en la cancha, pero fuera del campo soy buena persona. Yo no tengo esa red social. Se me hace extraño que cayeran en eso. Quiero aclarar ese problema. A mí me da igual lo que diga la gente y lo que salga en redes sociales, yo estoy enfocado en lo mío. Siempre me he alejado de eso”.

A cuál equipo quiere ver campeón: “Quisiera que el campeón sea Bucaramanga por Hinestroza”.