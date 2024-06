Yerson Candelo:“En Brasil estaba bien, pero cuando te llama un club grande, no lo piensas”

América de Cali ya piensa en el próximo semestre del fútbol colombiano, el proceso liderado por Jorge el ‘Polilla’ da Silva ha dejado sus primeros balances con el inicio de la pretemporada ‘escarlata’; con la llegada de los primeros refuerzos y la salida de algunos jugadores, poco a poco el cuadro caleño consolida el equipo.

Uno de los refuerzos anunciados en los últimos días para ‘la mechita’ fue el jugador Yerson Candelo, quien se encontraba en el fútbol del exterior, y que coqueteó con su regreso en el primer semestre, cuando entabló negociaciones con Junior de Barranquilla, también surgieron algunos rumores que lo relacionaban con Millonarios.

Candelo, de 32 años, estuvo este martes en ‘El Alargue’ de Caracol Radio, donde se refirió a su regreso al fútbol colombiano y las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Objetivos con el equipo: “La ilusión y el compromiso de hacer las cosas bien, realmente, cumplir las expectativas, ayudar al equipo, ayudarlo a que cumpla sus objetivos durante la temporada, con muchas ganas de iniciar nuevamente la Liga para hablar en la cancha”.

¿Cómo fue la negociación?: “La negociación fue fácil, la parte dirigencial de América jugó una parte fundamental, a nivel técnico pude hablar con algunos excompañeros y me comentaron sobre el buen proyecto que se está llevando a cabo, como se está manejando a nivel interno, eso fue definitivo para tomar la decisión”.

¿Hubo otras propuestas del FPC?: “No tenía más propuestas de equipos colombianos, pero si tenía propuestas de otros equipos, ahora estoy convencido de que tomé la mejor decisión, espero respaldar esta decisión con algo positivo, América debe estar en los primeros lugares siempre”.

¿Hubo una posibilidad con Junior?: “Fue cierto que en su momento tuve una negociación muy adelantada con Junior, pero apareció una oportunidad muy bonita en Brasil, tomar esa decisión, me fue muy bien, el equipo me recibió con mucho cariño, en la parte deportiva se iban dando opciones de jugar, de sumar minutos, de acoplarse a una idea de juego, pero apareció América, un club grande, un proyecto ambicioso y siempre he estado acostumbrado a asumir este tipo de retos”.

¿Está en condiciones óptimas para jugar?: “Indudablemente, puedo jugar, he venido con competencia, sin descanso, físicamente me encuentro muy bien, con el profe he hablado, ha expresado sus ideas para que el jugador lo entienda muy rápido, eso es algo positivo para que hablemos el mismo idioma, ya en su momento habrá tiempo para hablar de la parte táctica”.

¿Ya conoce a los compañeros de equipo?: “Me reencuentro con algunos compañeros con los que compartí en otros equipos, con la mayoría del grupo ya me conocía, ha sido muy fácil y muy agradable empezar. Eso facilita mucho las pequeñas sociedades, tanto fuera como dentro del campo, mientras uno vaya tomando esa dinámica con los más cercanos, se empezarán a fortalecer esas necesidades”.

Su pasado en Cali y Nacional: “Como profesional está claro, es nuestro trabajo y debemos desempeñarlo de la mejor manera a como de lugar, eso no quiere decir que uno no tenga un equipo de sus amores, en mi caso, el Pereira que fue el club donde inicie, pero ahora estoy en América y lo daré todo por esta camisa, es un club grande, no hay que pensarlo mucho”.

Ser ídolo de América: “No pienso mucho en la parte personal, yo juego, no trabajo para ser ídolo de un club, trabajo para ayudar al equipo y que juntos podamos ganar todo, conseguir los objetivos, ya fuera de la cancha, las personas darán el crédito personal, pero es lo último que pasa por la cabeza”.

El secreto para tirar buenos centros: “El secreto para poder centrar bien, y espero que todos estén atentos a esto, el secreto es el trabajo, se queda uno trabajando extra, se queda cobrando tiros libres, todo eso se trabaja, es cuestión de dedicación, de sacrificio”.

Su posición en el equipo: “Manejo ambas posiciones a la perfección, ya veremos el profe en qué posición me vaya a utilizar, según lo que he podido analizar, estaré más en la lateral que de extremo, pero veremos qué sucede”.