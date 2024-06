Torijano: En Santa Fe la pasé muy bien, pero ojalá Bucaramanga gane su primera estrella

Fainer Torijano en el duelo del Independiente Medellín por Copa Sudamericana. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) (Photo by ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images) / ALEJANDRO PAGNI

Fainer Torijano habló en El VBAR Caracol sobre el grato presente que vive en el Independiente Medellín, equipo al que llegó de emergencia tras la complicada lesión que sufrió José Aja. El zaguero central firmó el primero de marzo y poco a poco se fue ganando un lugar en el onceno de Alfredo Arias.

“Muy agradecido con la institución que me abrió las puertas. Estoy muy feliz. Mi familia está muy feliz de poder continuar y ojalá pueda seguir aportando positivamente a esta gran hinchada que me ha tratado muy bien”, sentenció el experimentado futbolista, que por cierto fue renovado este martes 4 de junio por seis meses más.

Torijano se mostró feliz por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, a pesar de la eliminación en el todos contra todos de la Liga. Valoró el trabajo que ha venido realizando en su posición y el impacto que ha podido tener con sus compañeros más jóvenes, a quienes ha tratado de blindarlos con su experiencia.

Por último, se refirió al tema del momento en Colombia: la gran final entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Si bien recordó con agrado su etapa por el cuadro cardenal, con el que disputó 125 partidos y ganó un título, su deseo es que los santandereanos triunfen y con ello consigan su primera estrella en el profesionalismo.

Crecimiento en el DIM

“Llegué en un momento en el que, quizás, el equipo no pasaba una muy buena situación. Cuando empecé a jugar, afortunadamente me fue muy bien. Con el pasar de los partidos, hemos podido pelear en Copa Sudamericana, que es un torneo muy importante a nivel internacional. Todas esas cosas lo llenan a uno de satisfacción, de mucha felicidad y con muchas expectativas de lo que pueda pasar. En otros equipos, quizás el entorno no ayudó mucho, pero en donde he estado he hecho un muy buen trabajo. He tenido una carrera estable, muy regular, donde siempre he tenido la posibilidad de estar jugando y compitiendo”.

Influencia en los más jóvenes

“Tocaba tratar de mejorar un poco la comunicación, porque dentro de la cancha ese tema es supremamente importante. Desde mi parte, deseo poderle aportar a este grupo de jóvenes porque, cuando llegué, me encontré con un equipo en el que la mayoría lo son, entonces esa voz de liderazgo y parte de la experiencia que puedo aportarle a ellos, pues creo que ha sido positivo para el equipo”.

Clasificación en Copa Sudamericana

“El equipo del profe venía mostrando muy buen fútbol, a pesar de que se cometían errores y que al principio desafortunadamente le marcaron mucho. Quizás por ahí fue que no se logró la clasificación. Era tratar de ajustar un poco en eso y de mi parte buscaba sumar mi granito de arena para mejorar. Creo que, hasta el momento, las cosas han salido bien y ojalá sigan así”.

Por Bucaramanga en la final

“No, está fácil. En Santa Fe la pasé muy bien, tuve una muy buena época allá; en Bucaramanga tengo muy buenos amigos, así que en realidad no sabría. Ojalá que se la gane Bucaramanga para que sea la primera estrella”.