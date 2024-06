Falcao, con los pies en la tierra: esto dijo sobre volver a la Selección Colombia

La Selección Colombia se alista para encarar la Copa América, a la que llegarán como uno de los países candidatos a levantar el trofeo por el proceso que se tiene con Néstor Lorenzo y los buenos resultados en partidos que se han conseguido, pero que se deberán materializar con una gran actuación en el certamen internacional. Una de las ausencias destacadas en la convocatoria de jugadores, es la de Radamel Falcao García, máximo anotador en la historia de la Tricolor y quien anhela volver a vestir los colores, pero para eso entiende que debe tener más minutos y estar en un buen nivel.

El futbolista samario atendió a la prensa en un evento de Nike que tuvo lugar en Bogotá. Allí, se refirió justamente a su ausencia en el equipo nacional, pero lo justificó partiendo del presente que están teniendo otros jugadores en la zona delantera, sin decir nombres, como Miguel Ángel Borja, Jhon Jader Durán o el mismo Rafael Santos Borré.

“El estar en la selección... tienen que ser llamados los que más continuidad tienen, los que mejor nivel están mostrando en sus clubes y soy consciente de eso, hay jugadores que tienen un mejor rendimiento y han jugado más. El futbol cambia de la noche a la mañana, no sé qué va a pasar, si voy a volver o si no voy a volver. Lo que sí sé es que, si estás en un buen momento, vas a tener más chances de estar en la Selección, el fútbol de selecciones es estar bien, de momentos, más allá de que tienes una columna vertebral, una base, y puedes en algún momento dado llamar a un jugador que no está teniendo tanta continuidad, pero generalmente se llaman a los que están en mejor momento”, declaró Falcao al respecto.

¿Qué dijo Falcao del proceso Lorenzo?

El futbolista de 38 años se mostró positivo con lo que se ha hecho bajo el mando de Néstor Lorenzo en el combinado nacional. Resaltó la unió que hay en el grupo y la capacidad que han tenido para revertir partidos complejos, así como los jugadores diferenciales que han hecho parte del proceso.

“La unión es demasiado importante, se ha hecho un trabajo paralelamente a lo que se hace dentro del campo que es habitual en todos los equipos, para que los jugadores puedan estar unidos, con los objetivos y metas claras y eso se ha visto reflejado en cada uno de los partidos que se han tenido, como mencioné, ha demostrado en repetidas ocasiones poder revertir muchos partidos que eso no es fácil. Esperemos que la solidez se siga sosteniendo, porque talento hay mucho”, comentó.

Finalmente, respecto a las posibilidades de que Colombia sea campeón de la Copa América, dijo: “La Selección ha venido en una consolidación como equipo, ha demostrado tener talento, capacidad para revertir partidos, se ha visto en momentos difíciles, dando vuelta a marcadores en campos complicados, han jugado con personalidad, son jugadores importantes en sus clubes y tienen el ADN de la Selección Colombia y esperamos se pueda seguir reflejando en este torneo. Todo puede pasar, en un campeonato de estos, puedes hacer una fase de grupos perfecta, pero te levantas luego con el pie izquierdo y estás fuera, hay que estar siempre bien y mantener esa jerarquía para poder llegar al objetivo que tenemos. Está Argentina, Brasil, Uruguay, y las selecciones importantes de Concacaf, entonces esperamos que puedan tener una buena Copa América”.

Falcao, que no juega un partido con la Tricolor desde el amistoso contra Japón el 28 de marzo, será agente libre para el próximo mercado de pases. Millonarios, el club del que es seguidor, podría volver a intentar firmar al Tigre, quien ha mostrado en reiteradas oportunidades su deseo de vestir los colores del conjunto bogotano.