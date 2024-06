El Alcalde de Duitama habla al rechazo de la recusación en el Consejo de Estado.

Duitama

El alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, abordó varios temas críticos que enfrenta su administración municipal. Entre ellos, destacó las dificultades tanto administrativas como jurídicas que ha enfrentado durante su gestión.

“Una cosa es tener una visión al entrar nuevamente a la administración pública y otra es enfrentar las permanentes dificultades que se presentan”, afirmó el alcalde. “Espero, si la Biblia y Dios me lo permiten, terminar estos 4 años. Para nadie es un secreto que las dificultades jurídicas son bastante complicadas”, agregó.

Bohórquez también hizo hincapié en los logros de su gestión, mencionando avances en la infraestructura de la ciudad, incluyendo suministro permanente de agua y mejoras en vías. Asimismo, destacó el énfasis en la educación, el arte, la cultura y el deporte como pilares del desarrollo local.

¿Qué opinión tiene sobre la respuesta del Consejo de Estado?

En cuanto al tema jurídico, el alcalde informó que había recusado a la sala plena del Consejo de Estado el pasado domingo, recusaciones que fueron rechazadas hoy por el Consejo de Estado. “Respeto la decisión del Consejo de Estado, aunque siento que me falta defensa. Estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, no estoy dilatando nada. Estoy respondiendo con argumentos sólidos”, afirmó.

Además, Bohórquez expresó su preocupación por unas tutelas pendientes entre el Consejo de Estado y su administración. “Es insano no responderlas. Espero que la justicia me dé la razón o no. Estoy respondiendo a lo que la gente me dice en la calle: ‘Defiéndase’. Es difícil gobernar sabiendo que te critican todos los días, pero estoy defendiéndome y no estoy haciendo nada ilegal”, afirmó el alcalde.

La administración municipal continuará enfrentando estos desafíos con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Duitama y promover el desarrollo sostenible de la ciudad.