Afinia realizará trabajos programados en Bolívar y sur de Magdalena

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de reabastecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena, entre el 6 y el 9 de junio.

La compañía ofrece excusas a los clientes y solicita su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Jueves 6 de junio

El Banco (Magdalena): de 11:10 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio para normalizar la medida desde calle 6 con carrera 22 del barrio La Paz.

Cartagena: entre las 6:30 a.m. y las 5:00 p.m., continuará la remodelación del circuito Bayunca 3, tiempo durante el cual se suspenderá el suministro eléctrico en los corregimientos Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedra y los sectores aledaños a la vía Arroyo de Piedra - Arroyo de las Canoas.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se suspenderá el servicio para cimentar y cambiar postes entre la carrera 2 con calle 9 del barrio Bocagrande.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se procederá con el cambio de redes y otros elementos eléctricos desde la carrera 1 hasta la carrera 3 entre calles 71 y 73 del barrio Crespo.

De 5:10 a.m. a 5:00 p.m., se realizarán trabajos de aplome de postes existentes en el corregimiento Barú y sectores aledaños a la vía Santa Ana - Barú.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se adelantará el mantenimiento del transformador de distribución en las fincas Bonaire y El Rincón.

Magangué: de 8:45 a.m. a 6:00 p.m., se instalarán postes y retenida en la carrera 24 con calle 31.

San Martín de Loba: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se ejecutarán labores de poda técnica preventiva en los corregimientos Pueblo Nuevo, Playitas, Papayal y los corregimientos de El Peñón: Chapetona y Buenos Aires.

Viernes 7 de junio

El Banco (Magdalena): de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., se adelantará la renovación de la red en los corregimientos Belén, Botillero, Barranco de Chilloa, Agua Estrada, Pueblo Nuevo, Menchiquejo, Caña de Palma, Agua Estrada y los sectores aledaños a la vía Belén - Caño de Palma. Para aislar la zona de trabajo se registrará una leve interrupción en los corregimientos Algarrobal, Islitas y Sabanas de Hatillo.

Cartagena: de 5:50 a.m. a 5:00 p.m., se realizarán trabajos de cimentación, aplome de postes existentes e instalación de elementos de red en el corregimiento Pontezuela, sector fincas Buenavista, El Hangar, Santa Sofía y San Benito.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se cambiarán postes entre la carrera 2 con calle 5 del barrio Bocagrande.

De 6:10 a.m. a 3:10 p.m., se remplazarán postes y redes en el barrio Luis Carlos Galán, sectores aledaños al colegio Almirante Colón, desde la carrera 60E hasta la carrera 64 entre calles 9 y 10 del barrio Vista Hermosa.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., avanzará la renovación de postes entre la calle 70 entre carreras 4 y 4a, sector del barrio Crespo.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará mantenimiento al transformador de distribución en el barrio Membrillal, finca Las Margaritas.

De 6:50 a.m. a 5:00 p.m., se cambiarán postes entre la carrera 67 con calle 31b, sector barrio La Castellana.

De 6:40 a.m. a 4:50 p.m., continuará la instalación de crucetas en la red primaria desde la transversal 71 hasta la transversal 73 entre calles 31b y 31d, barrio Los Alpes.

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se cambiarán bajantes y protecciones en la carrera 49d con calle 26a, sector barrio Las Brisas.

Magangué: entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., se instalarán postes y cambiarán armados entre la manzana E, lote 1, del barrio La Paz.

Santa Rosa del Sur: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., se renovará el transformador de la carrera 8a con calle 19, sector cancha de fútbol Villa Olímpica.

Domingo 9 de junio

Cartagena: el personal especializado adelantará trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la subestación El Bosque entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., tiempo que se interrumpirá el servicio en los sectores que se abastece de energía de los siguientes circuitos:

Circuito Bosque 2: barrios El Bosque, Alto Bosque, Martínez Martelo, sector Cartagenita, El Zapatero, Calle Buenos Aires, Pez Caribe, Bajo San Isidro, sector Gustavo Lemaitre, Buenos Aires y sector El Zapatero.

Circuito Bosque 11: barrios La Esperanza, La María, Alcibia, San Francisco, San Bernardo, 7 de agosto y sector Daniel Lemaitre.

Circuito Bosque 12: barrios La Esperanza, La Candelaria, Boston, República del Líbano y La María.

Circuito Bosque 3: de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 4:30 a 5:00 p.m., no tenderán energía los barrios La Quinta, Barrio Chino, Callejón de los Libros, Mercado de Bazurto, Callejón Carrillo, Los Laureles, Urbanización Plaza Caribe y Callejón Granada.

Circuito Bosque 9: de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 4:30 a 5:00 p.m., los clientes: Jumbo, Homecenter y Centro Comercial Caribe Plaza.