Seis muertos y cuatro desaparecidos dejan hasta ahora las lluvias en Antioquia

Medellín, Antioquia

Las autoridades en Antioquia avanzan en la atención de emergencias causadas por las lluvias. La más reciente es la desaparición de cuatro personas en Mutatá, donde una avenida torrencial arrastró a siete personas mientras disfrutaban de un paseo en el río que lleva el mismo nombre del municipio; tres pudieron ser rescatadas con vida y las otras cuatro aún no han sido halladas por los organismos de socorro.

El director del Dagran, Carlos Ríos, confirmó que las labores de búsqueda avanzan en dos frentes: vía terrestre y pro el río Mutatá con ayuda de un bote. Además, confirmó que dos de las personas que se llevó la creciente del río son una mujer identificada como Vanessa Pérez Campo de 23 años, y su hijo de 4 años, quien tenía una hermana melliza que logró ser rescatada.

Ante este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar hacer actividades en charcos, quebradas y ríos durante esta temporada de lluvias.

“La recomendación es no asistir a ningún evento en donde estemos cerca a la ribera, precisamente porque allá en Mutatá había una persona que los podría alertar y supuestamente estaba preparado para ello. Pero una creciente súbita no es controlable y precisamente por eso estamos lamentando el hecho de Mutatá. La respuesta es tajante, por favor no hagan eventos cerca de ríos ni quebradas”, dijo el director.

Además de estas cuatro personas desaparecidas, otras seis han muerto como consecuencia también de crecientes de ríos o quebradas y movimientos en masa.

1 La Unión - oriente

2 Titiribí - suroeste atioqueño

1 Urrao - suroeste

1 Carepa - Urabá

1 Bello - Valle de Aburrá

Más de 160 emergencias

Ya son 169 los eventos que se han registrado en todo el departamento desde que iniciaron las lluvias, ante lo que las autoridades municipales y departamentales han desplegado su capacidad para atender a los afectados y habilitar las vías o zonas que quedas afectadas por inundaciones y movimientos en masa.

Han sido 61 movimientos en masa, 39 inundaciones, 42 vendavales, a los que se suma avenidas torrenciales inundaciones y colapsos estructurales.

Las subregiones en las que más emergencias han ocurrido son occidente con 33 eventos, Urabá con 29 y Suroeste con 28.

Municipios en alerta

Desde el Dagran confirman que actualmente son 83 los municipios que siguen en riesgo de que ocurran deslizamientos, 116 con posibilidades de inundación y 15 ya han declarado calamidad pública.