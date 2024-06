Concejo de Girardota no aprobó el Plan de Desarrollo. Quedará oficializado por decreto

Valle de Aburrá

Por decreto quedará oficializado el plan de desarrollo de Girardota ‘Decencia en lo público’, según lo anunció el alcalde Kevin Bernal, luego de que el Concejo no lo aprobara el 31 de mayo, plazo final para realizar esta diligencia.

De acuerdo con el mandatario municipal, concejales de oposición dilataron la votación para llegar a este punto, por lo que aseguró que acudirá a los entes de control.

“Lastimosamente el presidente del Concejo y dos concejales más estuvieron todo el tiempo empecinados en obstruir el trámite y votación del proyecto de acuerdo. Incluso pasaron por encima del reglamento del Concejo Municipal, pasaron por encima de las mayorías del consejo. Fue el Concejo el que aprobó la figura de la suficiente ilustración jurídica, por lo que había que proceder con la votación”, aseveró el alcalde.

Varios corporados, entre ellos el presidente del Concejo, Juan Ignacio Torres, aseguraron que la Alcaldía pagó más de 260 millones de pesos para que una empresa les elaborara el plan de desarrollo, que no reflejó las propuestas del programa con el que fue elegido el alcalde y que tuvo varias inconsistencias. Aseguraron que luego de pedir las modificaciones, el plan de desarrollo para aprobar les fue entregado 8 horas antes de la sesión.

“Recibimos un nuevo plan de desarrollo para analizar en ocho horas, eso no tiene presentación… Antes de habernos metido en todo este mundo estos indicadores con errores, yo les dije: secretaria, vamos a analizar el plan de desarrollo con estos indicadores? Y usted me dijo que sí, el doctor Kevin me dijo que sí…”, explicó el presidente del Concejo de Girardota.

Por su parte el concejal Daniel Orozco manifestó: “yo este documento de más de 300 páginas no lo terminé de estudiar desde las 10 de la mañana que me lo presentaron hasta ahorita. Partamos que empezó mal la supervisión del contrato y la responsabilidad no es votar antes de las 12. La responsabilidad es votar un plan de desarrollo que responda a los principios de legalidad y que esté conforme a la constitución y la ley”.

Ante esto, el alcalde Kevin Bernal advirtió que acudirá a la Contraloría para presentar una queja contra el Concejal por omisión de funciones y desatender el reglamento interno.