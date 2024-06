Caso UNGRD: Llaman a conciliación al senador JotaPe por acusaciones contra Vicepresidenta

La Corte Suprema de Justicia convocó a una diligencia de conciliación en respuesta a las declaraciones del senador JotaPe Hernández, quien vinculó a la Vicepresidenta Francia Márquez con el escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta cita se llevara acabo el próximo 24 de junio a las 9:30 de la mañana “la anterior diligencia se realizará de manera presencial en las instalaciones de la Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ubicada en la calle 73 No. 10-83. Piso 1- Torre D- Bogotá D.C. por lo que deberá estará 15 minutos antes de la hora programada”. dice el documento.

Esta conciliación se da luego de que la propia vicepresidenta haya enviado una querella en la señala que las declaraciones del senador del partido Alianza Verde son calumniosas.

“Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar... No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas”, dijo por medio de cuenta de X la vicepresidenta.

En esta reunión resalto el alto tribunal que solo podrá comparecer el senador y la vicepresidenta y no los abogados.

“...Personalmente para efectos de la diligencia de conciliación. Así mismo, que en ella “no se permitirá la intervención directa de los abogados”, sino «únicamente el diálogo con sus poderdantes con el fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación”. dice el documento.