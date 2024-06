En autopistas del café vía Armenia Pereira murió motociclista en accidente de tránsito

Armenia

Un motociclista muerto deja accidente de tránsito en autopistas del café en la vía Armenia Pereira a la entrada del municipio de Salento, ya son 10 los motociclistas muertos en la última semana en el Quindío.

No paran los siniestros viales en las vías del Quindío donde desafortunadamente los motociclistas son los protagonistas y son víctimas de los accidentes en la región.

El último caso se presentó en la noche del viernes 31 de mayo en la vía Armenia – Pereira, km 11+700, municipio de Salento, una motocicleta de placa BSI93F, marca Suzuki DR 200, según el reporte de la Policía de Tránsito del Quindío al parecer la moto es chocada por vehículo que se habría dado a la fuga, ya que en el lugar del siniestro vial se hayan partes de otro vehículo.

El conductor de la motocicleta murió en el lugar del siniestro vial y fue identificado como Juan Pablo Arango Valencia de 37 años de edad.

Según la Policía de Tránsito la hipótesis del accidente está relacionada con transitar distante de la acera u orilla de la calzada, las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el conductor responsable del vehículo que se dio a la fuga en el accidente de tránsito

Ante este panorama hablamos con Gustavo Santos líder de clubes moteros del Quindío y la preocupación por los accidentes de tránsito “es muy triste la situación que se está presentando en el departamento del Quindío con el tema de la accidentalidad, son muchas familias que están tristes y son muchas vidas que se pierden, no podemos decir que esto va a parar acá seguirán sucediendo accidentes no podemos criminalizar al uno o al otro, no sabemos quién tiene la culpa en muchos de estos accidentes lo que sí sabemos es que se está perdiendo vidas, no podemos atacar y siempre creer que porque el que casi siempre sale más afectado en los accidentes es el motociclista que la culpa es de él la imprudencia en las vías afecta a todos los actores viales desde la persona que va a pie hasta el que maneja el vehículo de carga pasando por motociclistas y conductores de carros y demás actores viales”

Y agregó “es muy triste que nos veamos afrontando este tipo de situaciones en nuestro departamento y también está la imprudencia a veces también el hecho de que yo no quiero cambiar de luces, altas a bajas cuando viene otro vehículo en contra simplemente porque se me ocurrió que no quiero hacerlo pese a que las disposiciones digan lo otro a veces exploradoras o luces sobre dimensionadas para la cantidad de luces permitidas de luz permitida todo esto es un factor que afectan la movilidad.

Educación vial desde los colegios

Tenemos que empezar a tomar conciencia la educación viene es algo muy importante recordemos lo que por ley en nuestro país hay una ley que obliga a que en todos los colegios instituciones se enseñe la cátedra de Seguridad Vial pero no se aplica ciudadanos mejor capacitados o mayor conocimiento de Seguridad Vial repercute menos accidentalidad si a usted su hijo le dice papi, yo no me subo a la moto ahora que me vino a recoger el colegio porque usted no me trajo casco para mí es súper repercute en que es un niño que se va a proteger a futuro y que está pensando en su protección, piensen en todo eso los accidentes no avisan.

Ya son ocho muertos en accidentes de tránsito en la última semana en el Quindío

Tres muertos en accidentes de Tránsito aislados en las vías del Quindío