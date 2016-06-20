Concejal de Florencia, Caquetá, salió ileso tras sufrir atentado

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y portando armas de fuego, atacaron al concejal de Florencia José Luis Rodríguez Pinto, cuando se desplazaba en su vehículo por un reconocido sector de esa ciudad.

El cabildante del partido Liberal que por fortuna resultó ileso del atentado, dijo que los pistoleros alcanzaron a dispararle en tres oportunidades, quienes luego huyeron con rumbo desconocido.

"Yo iba conduciendo el carro y acompañado de un amigo, de pronto en sector oscuro nos salieron dos tipos en una moto, estaban vestidos de negro y con cascos, de inmediato me dispararon pero afortunadamente yo aceleré el carro y logré salir del sitio" narró.

El servidor público afirmó finalmente que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía Local de Florencia.