Caen extorsionistas y asaltantes en Florencia, Caquetá

Policía Nacional capturo a dos extorsionistas del Frente Tercero de las FARC y a un peligroso delincuente que asaltó a dos menores de edad, en Florencia, Caquetá.

En el primer caso personal adscrito al GAULA de la Policía Nacional Seccional Caquetá, lograron la captura de dos sujetos los cuales extorsionaban a una docente mediante panfletos alusivos a las FARC y la realización de llamadas telefónicas.

Dicha captura se logró gracias a que la víctima denunció ante el Gaula, quienes luego de un trabajo de investigación y seguimiento, sobre una serie de llamadas en las cuales le exigían el pago de una “contribución o aporte” económico a la causa revolucionaria ubicaron a Wilson Cortes Hernández de 31 años y otro sujeto de 22 años de edad, quienes eran los que hacía las llamadas extorsivas. De Inmediato fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

En el segundo caso unidades de la Policía lograron la capturar en Florencia, Caquetá, a un reconocido delincuente el cual responde al nombre de Bryan Alejandro Medina Galindo de 18 años de edad, quien había hurtado dos celulares de alta gama a dos menores de edad en el barrio El Rosal, más exactamente por el sector conocido como el Parque El Triángulo.

Según informó las autoridades el delincuente intimidó con un revolver de fabricación artesanal a los jóvenes, a quienes despojó de sus equipos móviles y de inmediato emprendiendo la huida a bordo de una motocicleta hasta el barrio Bella Vista, sector donde fue alcanzado por la patrulla del cuadrante, y luego de practicarle una requisa le se le encontraron los elementos hurtados a las víctimas.