Los procesos por el descalabro de Interbolsa

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De acuerdo con los documentos allegados por el señor Juan Felipe Ruiz Duarte, obran certificaciones oficiales según las cuales el proceso penal identificado con CUI 110016000027201200320 no se adelantó ni se adelanta en su contra, ni existió vinculación suya a dicho expediente.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación informó que la consulta efectuada en el SPOA con su nombre y número de identificación arrojó que, dentro del proceso radicado 110016099048201500006, compareció en calidad de indiciado; dicho proceso se encuentra actualmente inactivo y archivado por conducta atípica (artículo 79 del C.P.P.) por el delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (artículo 317 del C.P.).

Noviembre se convirtió en la pesadilla para los cerebros del descalabro de Interbolsa. La entrada en picada de la que fue la primera firma comisionista del país fue un 1 de noviembre de 2012 y la orden de liquidación definitiva llegó seis días después

Tras el escándalo por la desconfianza en el mercado y los riesgos de los recursos de los inversionistas, los organismos de control abrieron investigaciones que hoy tienen a puertas de ir a la cárcel a los cerebros en Interbolsa de este descalabro

En noviembre finalmente la Fiscalía pudo imputar cargos a los cerebros del grupo Interbolsa, cuya actividad calificó como “una empresa criminal”, de la que hacen por lo menos una veintena de personas, entre directivos, accionistas, trabajadores e inversionistas de Interbolsa y del Fondo Premium

Entre los vinculados al proceso se encuentran Rodrigo Jaramillo, presidente; Alessandro Corridori, inversionista italiano; Juan Camilo Arango Medina; el presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruiz; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI -, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista; Luis Fernando Restrepo Jaramillo, miembro del Comité de Riesgos y Álvaro Andrés Cámaro Suárez, miembro del Comité de Riesgos y vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa

Igualmente, Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori

Adicionalmente, fueron llamados a interrogatorio Juan Carlos Ortiz Zarate, socio gestor de Premium Capital; Claudia Patricia Aristizábal González, directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets; Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, uno de los principales deudores de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil; Martha Lucía Rodríguez Sánchez, contadora de Rentafolio Bursátil y Financiero; Olga Giselle Mena Herrera, revisora fiscal de valores incorporados SAS, y Raschid Malluf Raad, manager de Premium Capital Found

Según los investigadores de la Fiscalía, en Interbolsa se perdieron más de $340.000 millones de pesos

A ese proceso también fueron vinculados Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional; Luis Hernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes; Sandra Patricia Perea Díaz, superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes; y Juan Pablo Coy Navarro, director de Conductas de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad

Mientras tanto en la Superintendencia de Sociedades al tiempo que avanzan las acciones para tratar de recuperar los dineros de los inversionistas, está pendiente de que se decrete la muerte comercial de los cerebros del descalabro de Interbolsa.