Detalles y más: Así va la llegada de Iván Villalba a Independiente Santa Fe

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el jugador paraguayo Iván Villalba, quien en los últimos días ha sonado fuertemente para fichar con Independiente Santa Fe, destacó que aunque no es oficial, sí espera firmar próximamente con los 'cardenales'.

"Todavía no soy jugador oficial de Santa Fe, espero poder pasar las pruebas médicas para terminar la oficialización de mi llegada a Bogotá", comentó.

Fue Harold Rivera quien se contactó con el defensa paraguayo, por lo que Villalba resaltó su ilusión de llegar a uno de los equipos grandes en Colombia.

"El entrenador de Santa Fe habló conmigo, no sé cómo dieron conmigo, pero hablé con él y me gustó lo que me dijo. Acepté el reto de ir a uno de los grandes de Colombia y América Latina, llegar a Santa Fe es un paso adelante en mi carrera", comentó.

El defensor llega como uno de los refuerzos del equipo de Harold Rivera, que alcanzó la final en la Liga Colombiana 2020, en la que cayó con América de Cali.

"Soy un defensor alto, con fuerza en el juego aéreo, aguerrido y con muchas ganas de salir adelante. He hablado con amigos colombianos de lo que es Sant Fe y estoy muy ilusionado por jugar en esa gran institución", dijo.