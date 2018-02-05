Una persona muerta y siete heridas dejan accidente en Piendamó, Cauca

Un vehículo particular chocó violentamente contra uno de servicio público de pasajeros afiliado a la empresa Transtunía. Foto: Bomberos Piendamó( Thot )

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Piendamó, en el centro del Cauca, atendió en las últimas horas un grave accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones del puente sobre el Río Piendamó, que dejó una persona fallecida y al menos siete heridas.

Voceros del organismo de socorro informaron que un vehículo particular chocó violentamente contra uno de servicio público de pasajeros afiliado a la empresa Transtunía, lo que ocasionó la emergencia con el lamentable saldo.

La víctima fue identificada como María del Pilar Salcedo.

El mayor Fabio Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cauca, informó que los heridos fueron trasladados hasta el hospital del municipio de Piendamó, donde reciben la atención médica correspondiente.

Socorristas que atendieron la situación indicaron que una motocicleta también resultó implicada cuyos ocupantes sufrieron lesiones, y que al interior del vehículo de servicio particular encontraron dos menores de edad heridas.

Una comisión de la Policía Nacional con funcionarios expertos en criminalística se trasladó al sitio para asumir las diligencias de inspección y levantamiento del cadáver, que permitan aclarar lo ocurrido y determinar los motivos del choque.

La vía Panamericana entre las ciudades de Cali y Popayán estuvo cerrada durante varios minutos, mientras las autoridades efectuaron las labores necesarias. Posteriormente fue habilitado el tránsito por la carretera internacional.