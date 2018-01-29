En Antioquia enviaron 58 minas antipersona por encomienda en transporte público

En un vehículo de transporte público, bajo la modalidad de encomienda, fueron enviadas 58 minas antipersonal, en el municipio de Dabeiba.

El hallazgo se adelantó en zona rural de San José de Urama, donde uniformados de la Séptima División del Ejército, apoyados por perros antiexplosivos y tras efectuar la inspección del carro, localizaron una caja de cartón en donde iban los artefactos explosivos.

Personal especializado retiró dicho paquete hacia una zona apartada, y tras implementar todos los protocolos de seguridad necesarios en estos casos, procedieron a su destrucción de manera controlada.

Las autoridades investigan la procedencia y destino de estas minas, las cuales son empleadas, por grupos armados ilegales, para instalarlas en sus zonas de influencia y con las cuales buscan detener el avance de las operaciones militares que en la actualidad adelantan las unidades de la Séptima División del Ejército Nacional en esa zona del departamento.

De esta forma, se descartan las versiones sobre una supuesta intención terrorista de atentar contra alguna estación de policía con estos artefactos, ya que su mecanismo de funcionamiento es por alivio de presión (pisar y levantar), lo cual impide que sean empleadas en contra de edificaciones o infraestructura.

En el procedimiento no se produjeron capturas.