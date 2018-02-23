Capturados funcionarios de Secretaría de Tránsito de Tunja por presunta corrupción

Con la captura de tres servidores de la Secretaría de Tránsito de Tunja (Boyacá) y dos particulares, el CTI de la Fiscalía desvertebró una red delincuencial que se dedicaba a solicitar prebendas a conductores en estado de alicoramiento a cambio de no presentar el respectivo comparendo o la inmovilización del automotor.



Este operativo se efectuó luego de las denuncias de varios ciudadanos contra agentes de tránsito municipal adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Tunja, por los hechos antes mencionados.



En la investigación desarrollada desde el año 2011, también se determinó que los capturados presuntamente solicitaban dinero cuando evidenciaban que los motores de los vehículos tenían algún defecto o vicio de legalidad para su circulación.



Los investigadores del CTI de Boyacá establecieron que el modo de operación de la red que delinquía en el perímetro urbano de Tunja, era llevar los vehículos retenidos por grúas a un parqueadero reconocido de la capital boyacense. Allí se obligaba al propietario o conductor para que entregara dinero a cambio de no realizar el comparendo por la infracción cometida y devolverles su automotor.



Cuando el ciudadano accedía parcialmente al pago, se presentaban dos situaciones: se les realizaba un comparendo por una infracción menor o si se accedía a la cantidad requerida se le cobraba únicamente el servicio de parqueadero y de grúa.