Gobierno y Farc reanudan los diálogos para la paz

Pablo Catatumbo criticó al ministro Juan Carlos Pinzón, de quien dijo que por un lado respalda el proceso de paz y por otro insiste en arreciar las operaciones militares.

Se espera que el lunes 22 de abril el equipo de paz del Gobierno liderado por Humberto de la Calle viaje a La Habana para retomar los diálogos el próximo 23 de abril.

“Las delegaciones del Gobierno de Colombia y las Farc-EP comunican que la Mesa de conversaciones reanudará sus reuniones formales el día 23 de abril de 2013”, informaron el Gobierno y las Farc en un comunicado emitido el 18 de abril.

A través de un comunicado, alias Pablo Catatumbo criticó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Dijo que por un lado respalda el proceso de paz y acompaña al presidente a marchar y por otro insiste en arreciar las operaciones militares.

“Catatumbo” rechazó las declaraciones de Pinzón en las que aseguró que estuvieron cerca de darlo de baja y, además reiteró la importancia y las repercusiones positivas de la marcha del nueve de abril para el proceso de paz.

