Una controversia jurídica se abrió en Bucaramanga tras el fallo de un juez de la República que ordena devolver al municipio el Parque de Mejoras Públicas, un predio cuya propiedad reclama la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga.

La decisión fue respaldada por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que el escenario siempre ha pertenecido a los bumangueses y que la Administración Municipal hará cumplir la orden judicial.

“Por fallo judicial se determinó que siempre ha sido de todos los bumangueses y que nunca debió dejar de serlo, y nosotros, como autoridad de la ciudad, lo haremos cumplir”, manifestó el mandatario.

Sin embargo, la Sociedad de Mejoras Públicas rechazó la decisión y anunció que exige justicia, al considerar que el fallo desconoce sus derechos de propiedad sobre el terreno.

Carlos Gómez Ballesteros, abogado que representa a la organización cuestionó que se ordene entregar el parque al municipio, pese a que, según explicó, cuentan con escrituras públicas desde hace 87 años y han pagado el impuesto predial durante ese tiempo.

“Es desconocer la propiedad privada. Nosotros tenemos este predio por escritura pública y poseemos el predio con ánimo de señor y dueño”, expresó el representante jurídico.

Además, sostuvo que un fallo judicial no puede convertir un predio privado en espacio público y reiteró el rechazo de la Sociedad a la decisión.

Alcaldía anuncia transformación del parque

Por su parte, el alcalde Cristian Portilla destacó el trabajo de la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, cuyos integrantes, según indicó, adelantaron durante más de 14 años una lucha jurídica para recuperar el escenario.

El mandatario también anunció que, una vez se avance en la recuperación del terreno, la Administración Municipal proyecta transformar el parque con senderos, zonas boscosas y espacios abiertos para el disfrute de las familias.

“El fallo no tan solo ordena la recuperación de este lugar, sino que también nosotros comenzaremos con un proceso de transformación de este escenario, recuperando los terrenos, pero también dándole una nueva vida al parque”, afirmó.

La decisión judicial enfrenta así dos posiciones: la de la Administración Municipal, que sostiene que el parque debe regresar al patrimonio público, y la de la Sociedad de Mejoras Públicas, que defiende la propiedad privada del predio con base en las escrituras que asegura tener desde hace 87 años.