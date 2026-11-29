El campo bolivarense llegó a Cartagena con productos frescos, de calidad y a precios favorables. En la cancha de la cuarta etapa del barrio El Campestre se realiza una nueva jornada de Merca Bolívar, una iniciativa de la Gobernación de Bolívar que busca acercar a los pequeños productores directamente a los consumidores y fortalecer la economía campesina.

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Desde tempranas horas, productores provenientes de distintos municipios del departamento ofrecen frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, lácteos, miel y una amplia variedad de productos transformados, entre ellos arepas de yuca, bollos de mazorca y yuca, chocolate de maíz, casabe, panela, café orgánico, harinas y pulpas de frutas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar, Esmeralda Prada, destacó el respaldo del gobernador Yamil Arana a esta estrategia, que ya alcanza su sexta jornada durante 2026.

“Estamos felices con esta dinámica que viene impulsando nuestro gobernador Yamil Arana para fortalecer nuestros mercados campesinos. Ya vamos por el sexto, con la oportunidad de acercar a nuestros pequeños productores de los distintos municipios del departamento a la ciudad”, señaló.

Prada explicó que la estrategia busca reducir la intermediación y garantizar mejores oportunidades para los campesinos, especialmente ante las dificultades que han enfrentado sus cosechas por las condiciones climáticas.

“Traemos al campesino, le garantizamos el hospedaje, los pasajes, el transporte de sus productos y de ellos mismos, con la convicción de que no se regresan a sus territorios con sus productos. Ha sido un éxito total, hasta el punto de que venden la totalidad de lo que traen a Cartagena”, agregó.

Productos del campo, directamente para las familias

Quienes visiten Merca Bolívar podrán encontrar una amplia oferta de productos cultivados, criados, pescados y transformados en diferentes municipios del departamento.

Entre los productos disponibles se encuentran yuca, ñame, plátano, popocho, aguacate, papaya, coco, naranja, limón, ají, berenjena, fríjol, cerdo, gallina criolla, pescado, huevos, quesos, miel, panela, café y diferentes productos tradicionales del campo bolivarense.

La jornada también se convierte en una oportunidad para que las familias cartageneras compren directamente a quienes producen los alimentos, apoyando de manera directa la economía de los campesinos.

José Gregorio Burgos, visitante de la jornada, resaltó la iniciativa: “La verdad es que es una gran idea traer los productos del campo a la ciudad y a buen precio. Es una gran oportunidad para apoyar al campesino”.

Por su parte, Miladis Torres, integrante de la Asociación de Pescadores de Mahates (Asopema), agradeció el respaldo de la Gobernación de Bolívar y destacó que estos espacios permiten a los productores dinamizar su economía.

“Estamos agradecidos de estar acá por la apuesta del gobernador Yamil Arana, quien permite que los productores dinamicen su economía”, expresó.

La invitación es a cartageneros y visitantes a acercarse a la cancha de la cuarta etapa de El Campestre, conocer la oferta de Merca Bolívar, comprar productos frescos y apoyar directamente a los pequeños productores del departamento.

Porque cuando se compra en Merca Bolívar, el campo llega a la ciudad y el apoyo llega directamente a las familias campesinas.