España pide evacuar a contagiados en Cabo Verde para que el crucero no pare en Canarias. Foto: EFE.

El servicio español de salvamento marítimo auxilió a 218 personas de dos barcazas de inmigrantes subsaharianos, uno hallado muerto en una de ellas, cuando se dirigían a la isla de El Hierro (Canarias).

La persona muerta se encontraba en la embarcación precaria rescatada hoy, que había partido de Senegal hace siete días con 88 migrantes senegaleses y gambianos.

A bordo iban 68 hombres, nueve mujeres y diez menores de edad, además de la persona encontrada fallecida.

Un joven tuvo que recibir asistencia sanitaria y ser trasladado al hospital de campaña militar instalado en la isla canaria para atender la crisis humanitaria causada por el fuerte repunte migratorio que comenzó en octubre pasado.

La otra embarcación arribó al puerto de La Restinga (El Hierro) durante la noche del sábado con 131 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali, tras ocho días de navegación desde el primero de esos países.

En ella viajaban 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores (doce niños y cinco niñas). Seis de los ocupantes necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado al hospital.

Entre las personas atendidas había una mujer embarazada de cinco meses que se encontraba asintomática y fue sometida a una revisión, además de los cuadros frecuentes de deshidratación e infecciones cutáneas entre el resto de inmigrantes.

Las nuevas llegadas irregulares se producen apenas dos días después de la última tragedia de esta ruta migratoria atlántica entre las costas occidentales del continente africano y las islas Canarias.

Una barcaza que había permanecido diez días en el mar fue localizada el viernes a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro con 90 supervivientes y 14 cadáveres.

Según la ONG Caminando Fronteras, la embarcación había salido de Gambia con unas 120 personas, por lo que sería 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.

Según recordó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el pasado 24 de noviembre las Canarias registraron un récord de llegadas irregulares en un solo día, con la entrada de 2.100 personas en El Hierro, después de las 1.580 del 14 de noviembre.

Acnur también alertó de un aumento de niños y adolescentes en las largas travesías migratorias desde países africanos occidentales.

A la espera de conocerse los datos oficiales de la segunda quincena de noviembre, algunos cálculos indican que cerca de 16.00 inmigrantes habrían llegado a las islas por mar durante este mes, mayoritariamente a El Hierro, una isla de 12.000 habitantes, si bien son trasladados paulatinamente después a otras partes del territorio español.